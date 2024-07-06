Ümit Özdağ, İzmir'de partililerle buluştu ve hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ, İzmir'de partililerle buluştu ve hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de düzenlenen Buca İlçe 2. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak partililerle bir araya geldi. Özdağ, hükümetin ekonomi politikasını eleştirerek, ülkenin mesleki liselere ihtiyacı olduğunu ve uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, partisinin sığınmacılara ilişkin politikasını açıklayarak, sığınmacıların vatanlarına dönmesi için Suriye ile görüşeceklerini ve geri dönüş için şartlar oluşturacaklarını belirtti.

06.07.2024 16:49
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de partisinin ilçe kongresinde partililerle buluştu.

Bir düğün salonunda düzenlenen Buca İlçe 2. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Özdağ, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi.

Ülke olarak mesleki liselere ihtiyacın olduğunu vurgulayan Özdağ, uyuşturucunun hızla yayıldığını, bu konuda en sert mücadelenin verilmesi için çabalamaya devam edeceklerini söyledi.

Özdağ, partisinin sığınmacılara ilişkin politikasını şöyle anlattı:

"Sığınmacıları, kaçakları, devletler hukukuna uygun, kendi hukukumuza uygun şekilde vatanlarına geri yollayacağız. Zafer Partisi ilk gün ne söylediyse bugün de onu söylemekte. Biz sığınmacıların vatanlarına dönmesi için Suriye'yle görüşeceğiz. Geri dönüş için şartları oluşturacağız ve sonra bu insanlara yapılan sosyal yardımları, sağlık yardımlarını ve diğer yardımları keseceğiz. Bir sene içerisinde geri dönmeleri için müddet vereceğiz ve yol konusunda da geri dönüş konusunda da yardımcı olup sınıra teslim edeceğiz. 'Ben geri dönmem' diyeni de tutuklayarak kapının önünde yetkililere teslim edeceğiz. Burası dünyanın lunaparkı değil. Burası bizim vatanımız. Bedeli kanla ödenmiş, bu vatanı kimseyle paylaşmaya niyetimiz, isteğimiz yok. Türkiye benim vatanım öyle kalacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ, İzmir'de partililerle buluştu ve hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Özdağ, İzmir'de partililerle buluştu ve hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi - Son Dakika
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