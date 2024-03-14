Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisa'nın ilçelerinde esnafı ziyaret etti, partisinin ilçe başkanlığının açılışını yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.
Akhisar ilçesinde, partisinin Belediye Başkan adayı Alican Lopoğlu ile esnaf ziyareti yapan Özdağ, seçimlerde destek istedi.
Özdağ, Ege Bölgesi ile Ankara'da partisine yoğun bir teveccüh olduğunu belirterek, oylarını her geçen gün artırdıklarını ifade etti.
Daha sonra Salihli ilçesine geçen Özdağ, Zafer Partisi'nin ilçe başkanlığının açılış törenine katıldı. Özdağ burada gençlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Özdağ, Turgutlu ilçesindeki seçim çalışmaları kapsamında ise Atatürk Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Kuyumcular Çarşısı'nda açıklama yapan Özdağ, "Uyuşturucu büyük bir tehlike. Her geçen gün daha fazla yayılıyor. Uyuşturucuyla mücadele için söz veriyorum, ben gelip denetleyeceğim. Zabıtaya uyuşturucuya karşı istihbarat eğitimi vereceğiz ve toplanan istihbaratı da emniyetle paylaşacağız." dedi.
Son Dakika › Politika › Ümit Özdağ, Manisa'da esnaf ziyaretleri ve açılışlar gerçekleştirdi - Son Dakika
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü bölgede şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven ile Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru İlker Duran için başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta güvenlik toplantısına katılmak üzere bulunduğu sırada Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'ı ziyaret ederek Zengezur Koridoru projesinin önemini vurguladı. Uraloğlu, projenin Iğdır'a ayrı bir değer katacağını belirtti ve Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal'a destek istedi.
Mersin'de polisin operasyonunda 26 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada 26 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 organizatör tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, hayat pahalılığı mücadelesini geniş kesimleri koruyan bir yaklaşımla sürdürdüklerini belirtti. Yılmaz, aynı zamanda 81 ilde yatırımların ve faaliyetlerin devam ettiğini vurguladı. Konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Yılmaz, Türkiye'nin doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, 81 vilayetiyle ve 85 milyon nüfusuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini ifade etti. Ayrıca, yerel yönetimlerde şehirleri dirençli hale getirmenin önemine değindi ve Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in yeni hizmetlere ve projelere imza atacağını belirtti.
Zafer Partisi'nden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mahmut Tatar, sosyal medya hesabında 2 kişiyle küfürlerle tartıştı. Tatar, küfürlerle karşılaşınca sert sözlerle yanıt verdi ve adresini, telefon numarasını paylaştı.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konuda bir açıklama yapmadığı ve spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.
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