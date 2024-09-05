Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e sert sözler: IBAN'ını gönder - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e sert sözler: IBAN'ını gönder

Ümit Özdağ\'dan Meral Akşener\'e sert sözler: IBAN\'ını gönder

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine 50 bin TL'lik dava açan Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Özdağ, mesajında "IBAN numaranızı verin, paranızı hemen yatırırım" ifadelerini kullandı. Ayrıca Özdağ, Akşener'i İYİ Partiye umut bağlayan insanlara ihanetle suçladı ve 'Ne kadar para toplarsanız toplayın borçlu olduğunuz kul hakkını ödeyemeyeceksiniz' dedi.

05.09.2024 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine dava açan eski lideri Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Özdağ, 50 bin TL'lik dava için Akşener'e, "Siz bana IBAN numaranızı yollayın. Ben bir yerden bulur hemen hesabınıza yatırırım" dedi.

X hesabından yaptığı paylaşımda Meral Akşener'e çok sayıda soru soran Ümit Özdağ, "Ne kadar para toplarsanız toplayın borçlu olduğunuz kul hakkını ödeyemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"BÜTÜN İYİ PARTİLİLERE İHANET ETTİNİZ"

"Sayın Meral Akşener, bana 50 bin TL'lik tazminat davası açmışsınız. Siz bana IBAN numaranızı yollayın. Ben bir yerden bulur hemen hesabınıza yatırırım.Siz İYİ Parti'ye umut bağlayan insanlar için büyük bir hayal kırıklığı oldunuz. Bütün İYİ Partililere ihanet ettiniz. Ne kadar para toplarsanız toplayın borçlu olduğunuz kul hakkını ödeyemeyeceksiniz."

Zafer Partisi, Meral Akşener, Sosyal Medya, Ümit Özdağ, İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Sözler, Gündem, Medya, Gündem, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e sert sözler: IBAN'ını gönder - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Emir Kozcu: Ümit Reis doğru demiş helal olsun. 126 58 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: partilere hazine yardımı olmamalı isteyen bağış yapabilir bu ne ya milyarlar partilere veriliyor yanlış bir şey 96 4 Yanıtla
  • Yaman Auto: Bravo 57 6 Yanıtla
  • NİYAZİ ÜNAL: Mülteci karşıtlığı artık prim yapmıyor galiba, gündemden düştü, basit bir söylemle gündeme girmeye çalışıyor, oyu belli seçmenin güveneceği biri değil, amacıda iktidar değil amaç gündem olmak 18 30 Yanıtla
  • Murat Çevre: IBAN istemiş ben göndersem olmaz mı. 30 6 Yanıtla
  • Yağız Yıldırım: Ben göndereyim iban 12 8 Yanıtla
  • Orhan kaya: ne oldu mosad ajanı göcmen karşıtlıgı tutmadı bu işleremi başladın 4 6 Yanıtla
  • Cüneyt Bsğdat: Projeyi MHP bile anlayamadı?? 4 0 Yanıtla
  • Hüseyin uğur: ha bu adam ha sokaktaki adam ne fark eder kendi sahibine saldırır cinsler var ya 1 1 Yanıtla
  • Emr e: Sana paraya ne En sevdiğin ülke ve sayın profesöre söylemen yeterli 2 0 Yanıtla

02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:24:00. #1.13#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e sert sözler: IBAN'ını gönder - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement