Ümit Özdağ: Tasarrufa özel uçaklarınızdan başlayın

Politika

Konya'da Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi'nde okul yönetimi tarafından öğretmenlere "Kamuda Tasarruf Tedbirleri" kapsamında çay ve kahve makinelerinin yanı sıra su sebili kullanımının yasaklanması infial yarattı. Çok sayıda kişinin tepki gösterdiği karara bir tepki de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

"TASARRUFA ÖZEL UÇAKLARINIZDAN BAŞLAYIN"

Sosyal medya hesabından ateş püsküren Özdağ, kararın yer aldığı bir habere yorum olarak, "Tasarrufa öğretmenin çayından değil özel uçaklarınızdan başlayın. Hiç ders anlattınız mı? Hiç tebeşir tozu yuttunuz mu? Hiç dur oğlum, sus kızım diyerek bir şeyler öğretmek için çalıştınız mı? Açlık sınırında maaş verdiğiniz öğretmenin çayını ve suyunu keserek mi tasarruf yapacaksınız?" ifadelerini yazdı.

Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Bahattin Ertuğrul da "Öğretmenlerin ders çıkışında içeceği bir bardak su mu ülkeyi zarara sokuyor" sözleriyle yetkilileri karardan vazgeçmeye çağırmıştı.