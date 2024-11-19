Ümit Özdağ: Tasarrufa özel uçaklarınızdan başlayın - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ: Tasarrufa özel uçaklarınızdan başlayın

Ümit Özdağ: Tasarrufa özel uçaklarınızdan başlayın

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Konya'da bir okulda tasarruf tedbirleri kapsamında öğretmenlere su sebilinin kullanımının yasaklanmasına tepki gösterdi. "Tasarrufa özel uçaklarınızdan başlayın" diyen Özdağ, "Açlık sınırında maaş verdiğiniz öğretmenin çayını ve suyunu keserek mi tasarruf yapacaksınız?" ifadesini kullandı.

19.11.2024 17:32  Güncelleme: 17:38
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Konya'da Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi'nde okul yönetimi tarafından öğretmenlere "Kamuda Tasarruf Tedbirleri" kapsamında çay ve kahve makinelerinin yanı sıra su sebili kullanımının yasaklanması infial yarattı. Çok sayıda kişinin tepki gösterdiği karara bir tepki de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

"TASARRUFA ÖZEL UÇAKLARINIZDAN BAŞLAYIN"

Sosyal medya hesabından ateş püsküren Özdağ, kararın yer aldığı bir habere yorum olarak, "Tasarrufa öğretmenin çayından değil özel uçaklarınızdan başlayın. Hiç ders anlattınız mı? Hiç tebeşir tozu yuttunuz mu? Hiç dur oğlum, sus kızım diyerek bir şeyler öğretmek için çalıştınız mı? Açlık sınırında maaş verdiğiniz öğretmenin çayını ve suyunu keserek mi tasarruf yapacaksınız?" ifadelerini yazdı.

Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Bahattin Ertuğrul da "Öğretmenlerin ders çıkışında içeceği bir bardak su mu ülkeyi zarara sokuyor" sözleriyle yetkilileri karardan vazgeçmeye çağırmıştı.

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Eğitim, Toplum, Konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ: Tasarrufa özel uçaklarınızdan başlayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Yaşar kemal Çanakcı:
    yapamazlar sn Özdağ.O kadar şatafata alışmışlar ki asla vazgecemezler.Nasılsa millette kanıyor .Olay bitmiştir 10 5 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Tasarruf hep memurlara olur meclıste bakanlıklarda köşklerde olmazmı kanun mu var 6 1 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Her şey vatandaşa? 6 0 Yanıtla
  • Tony Montana:
    AMCACİM COK BOS KONUSUYORSUN HER MASADA VARSİN AMA BİR SMOKİNE YARAMİYORSUN 2 4 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    İsraf tepeden başlamalı asgari ücret li değil 5 0 Yanıtla
  • Türk:
    vekil olarak maaşlarınızı bırakın almayın kedi köpek gibi kapışırsınız vekillerler olan yasa tasarılarında hemen karar alıp anlaşırsınız hepiniz aynısınız 2 2 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    600 MV tek ortak noktası ,Vekil maaşları . Şatafat vs vs hepsi aynı lüks içinde . 2 0 Yanıtla
  • Selma Çınar:
    Su , çay, kahve vb vb. çok özel görevler haricinde bütün kamuya eşit olmalı, neden öğretmenlere vardı da diğer memurlara yoktu, zaten şu ülkede öğretmen, polis her imkandan yararlanır, sağlıkçılara gelince sıfır, iyi olmuş 0 0 Yanıtla
  • Behzat null:
    Sen git 6'lı masa ile gizli protokol imzala, gerisi seni bağlamıyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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