Ümit Uysal, Muratpaşa Belediye Başkanlığına aday gösterildi

CHP'nin Antalya'da yeniden Muratpaşa Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Ümit Uysal, "Buradan sesleniyorum. Muratpaşa birleşelim. Türkiye'de en güzel örneği gösterelim. Bugün başladık. Bugün Türkiye'yi birleştirme yolunda Muratpaşa'dan adım attık. Muratpaşa'mızda birleşirsek Türkiye'mizde birleşeceğiz" diye konuştu.
CHP'nin dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısında Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterilen Uysal, belediye hizmet binasında düzenlenen törenle karşılandı. İki dönemdir ilçede başkanlığını sürdüren Uysal'ın belediye girişinde meşaleler yandı, karanfiller havada uçuştu. Binlerce kişinin bir araya geldiği buluşmada Başkan Uysal'a eşi Ümran Uysal da eşlik etti. Başkan Uysal'ın yanında CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin de yer aldı.
Yeni bir yolculuk
Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimleri için yeni bir yolculuğun başladığını belirterek "Bu yolculuk, paylaşma kavramını Muratpaşa'da ortaya koyduğumuz hayatı paylaşma, hayatın her alanını paylaşma kavramını, değerlerini geliştirerek devam ettirme mümkünse bütün Türkiye'ye mümkünse bütün dünyaya yayma yolculuğudur" diye konuştu. Kendisini yeniden adaylığa layık gören CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve PM üyelerine teşekkür eden Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bizim Muratpaşa'da hiçbir siyasi ayrım yapmadan bütün insanları kucaklayarak ortaya koyduğumuz belediyecilik bütün Türkiye'ye örnek olabilecek niteliktedir. Her şeyi paylaşmayı öngördük. Varlığı, yokluğu, bütün insanlarımızla hiçbir ayrım yapmadan bütün Muratpaşa'dan bütün Muratpaşalılarla her şeyimizi paylaşmayı öngördük. Biz, kaynakları, yoksul ve dayanışmaya ihtiyacı olan gruplarla paylaşmaya uygun gördük. Belediye kaynaklarımızı, sosyal hizmetlerimize odakladık. Paramızı şehrimizin dayanışmaya ihtiyacı olan kesimlerine harcadık. Eğitim imkanları için harcadık. Yaşlılarımıza evde bakım imkanları için harcadık. Bütün insanlarımızı, belediye binamızda oluşturduğumuz bir sistemle bütün hizmetlerden eşit yararlanır hale getirdik. 'Alo' diyen herkes 24 saat hizmete ulaşabilsin istedik. Bütün insanlarımıza ayrı ayrı kıymet verdik. Denize sıfır alanları bütün halkımıza açık tuttuk. İhale etmeyi reddettik."
Mutlu insanlar
Tüm bunları Murapaşa'da iltimasa ihtiyaç olmadan gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Uysal, "Kaynaklarımızı, sosyal dengemizi kurmaya, ilçemizi mutlu etmeye harcadık. ve harcamaya devam edeceğiz" dedi. Bunun sonucu olarak Muratpaşa'nın Türkiye'nin en mutlu ilçesi olduğunu belirten Uysal, Muratpaşa'da 'Ben burada yaşamaktan mutluyum' diyenlerin oranının yüzde seksen olduğunun altını çizdi. Bunun tercihler silsilesinin, anlayışın sonucu olduğunu dile getiren Uysal, şunları söyledi:
"Sizlerin, Muratpaşalıların vergilerini harcadık ama asıl betonu nereye döktük biliyor musunuz? En pozitif anlamda sevgi ve saygının hiç eksik olmamasına, birliğin, beraberliğin hiç eksik olmamasına döktük. Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin, insanların eşit ve kardeşçe yaşamasına ve Muratpaşa'da yaşamaktan gurur duymasınadır. Bir sivil toplum merkezinde her şeyleriyle şehrin kimliğine katılmalarını sağlayarak döktük. Biz sevginin, saygının hiç bitmemesine, barışın, kardeşliğin, kent kimliğinin hiç ayrışmamasına beton döktük. Biz sevgiyi, saygıyı ölümsüz kıldık. Muratpaşa'mızda sizler sayesinde sizlerin katkılarıyla."
"Birleşelim"
Türkiye'de yaşanan ekonomik krizden daha çok siyasi ayrımların ve fanatizmin ürkütücü olduğunu savunan Başkan Uysal, "İnsanlarımız arasında ayrım yapan yaklaşımları daha tehlikeli görüyorum. İşte Muratpaşa'mızda bütün milletimizi, bütün insanlarımızı birleştirerek, bütün insanlarımızla kenetlenerek, bütün Türkiye'ye en doğru örneği gösteriyoruz, göstereceğiz. Komşularımın dayanışmasına güveniyorum. Komşularımın algısına güveniyorum. Komşularımın duyarlılığına güveniyorum" diye konuştu.
Muratpaşa'nın tüm ayrımların hepsini aşacak güce sahip olduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Muratpaşa'mızda el birliği oluşturacak, Muratpaşa'mızda güç birliği oluşturacak takatimiz var. Yüreğimiz var, sevgimiz var, saygımız var. ve buradan sesleniyorum. Muratpaşa birleşelim. Türkiye'ye en güzel örneği gösterelim. Bugün başladık. Bugün Türkiye'yi birleştirme yolunda Muratpaşa'dan adım attık. Muratpaşa'mızda birleşirsek Türkiye'mizde birleşeceğiz" diye konuştu.
İl ve ilçe başkanlıklarını ziyaret etti
Başkan Uysal, belediye hizmet binasında düzenlenen tören öncesi Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve yönetim kurulunu, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve il yönetim kurulunu makamlarında ziyaret etti. - ANTALYA
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Son Dakika › Politika › Ümit Uysal, Muratpaşa Belediye Başkanlığına aday gösterildi - Son Dakika
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