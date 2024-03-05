Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: "İş bilmezleri 31 Mart'ta sandığa gömeceğiz"
İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çamlık Parkı Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açıldı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Atatürk Mahallesi'nde esnafları ziyaret etti. Başkan Yıldırım daha sonra yapımı tamamlanan Çamlık Mahallesi'nde, içerisinde 2 futbol sahası, spor alanları, koşu ve yürüyüş alanları ve yeşillik alanlar bulunan çocuk parkının açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
"İş bilmezleri 31 Martta sandığa gömeceğiz"
Açılışta konuşan Başkan İsmet Yıldırım, "İş bilenin, kılıç kuşananın. Ben Büyükşehirde çalıştım, 20 sene KİPTAŞ Genel Müdürlüğü yaptım. Büyükşehir'in ne olduğunu ve ne kadar hizmet ettiğini ben bilirim. Büyükşehir'i ele alacağız. 2019'da nadasa kaldı, büyükşehirden halk istifade edemedi. İnşallah geleceğiz bu iş bilmezleri 31 Martta sandığa gömeceğiz" dedi.
Son Dakika › Politika › Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: 'İş bilmezleri 31 Mart'ta sandığa gömeceğiz' - Son Dakika
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Gökçek Mahallesi'nde gençlerin masasına konuk olarak sohbet etti. Ercan, gençlerle yapılan fikir alışverişiyle ilgili projeleri paylaştı.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesine yapılan yatırımların yok sayılmasını insanların aklıyla alay etmek olarak değerlendirdi. Şahin, Ovacık'ta yapılan çalışmalara ve yapılan yatırımlara dikkat çekerek, eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini belirtti.
AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, rakibi Şeniz Doğan'ı ziyaret ederek başarılar diledi. İki aday arasında gerçekleşen ziyarette ilçenin genel durumu ve sorunları konuşuldu.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin dün Tokat'ta kaza yapan makam aracının bu sefer de Amasya'da karıştığı araç yangınına ilişkin açıklama yaparak, 'Yangın inceleniyor' dedi. Vali Doruk, yangının motordan elektrik kaynaklı olduğunu belirtti ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Çekici ve makam aracı kullanılamaz hale gelmiş ve inceleme için parka çekilmiştir.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail İstihbarat Servisine çalıştığı tespit edilen 7 şüphelinin 'Köstebek-2' operasyonuyla yakalandığını bildirdi. Operasyonda ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu madde, dinlenme cihazı ve dijital materyaller ele geçirildi.
Düzce'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı iddia edilen 6 yabancı uyruklu şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, şüphelilerin Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir market çalışanıyla yaşanan tartışma sonrasında polise mukavemet ve hakaret iddiasıyla gözaltına alınan halk eğitimi merkezi müdür yardımcısı, görevinden uzaklaştırıldı. Olayın ardından başlatılan idari soruşturma sonucunda müdür yardımcısı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. Ayrıca, sendika disiplin kurulu tarafından ihraç kararı alınan müdür yardımcısının ihraç süreci devam ediyor.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 17 ilde düzenlenen Bozdoğan-7 operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında yapılan uygulamada 545 düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edilmek üzere emniyete gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?