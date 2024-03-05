Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: 'İş bilmezleri 31 Mart'ta sandığa gömeceğiz' - Son Dakika
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Politika

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: 'İş bilmezleri 31 Mart'ta sandığa gömeceğiz'

Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çamlık Parkı Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açıldı. Başkan Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada iş bilmezleri 31 Mart'ta sandığa gömeceklerini belirtti.

05.03.2024 11:15  Güncelleme: 11:18
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: "İş bilmezleri 31 Mart'ta sandığa gömeceğiz"

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çamlık Parkı Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Atatürk Mahallesi'nde esnafları ziyaret etti. Başkan Yıldırım daha sonra yapımı tamamlanan Çamlık Mahallesi'nde, içerisinde 2 futbol sahası, spor alanları, koşu ve yürüyüş alanları ve yeşillik alanlar bulunan çocuk parkının açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

"İş bilmezleri 31 Martta sandığa gömeceğiz"

Açılışta konuşan Başkan İsmet Yıldırım, "İş bilenin, kılıç kuşananın. Ben Büyükşehirde çalıştım, 20 sene KİPTAŞ Genel Müdürlüğü yaptım. Büyükşehir'in ne olduğunu ve ne kadar hizmet ettiğini ben bilirim. Büyükşehir'i ele alacağız. 2019'da nadasa kaldı, büyükşehirden halk istifade edemedi. İnşallah geleceğiz bu iş bilmezleri 31 Martta sandığa gömeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: 'İş bilmezleri 31 Mart'ta sandığa gömeceğiz' - Son Dakika

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