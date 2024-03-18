Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: " İstanbul'u iş bilmez adamlardan kurtaracağız"
- "650 bin konutu dönüştürerek İstanbul'u deprem yükünden kurtarmamız lazım"
İSTANBUL - Ümraniye'de imar bekleyen Topağacı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Başkan İsmet Yıldırım, "İstanbul'da 650 bin konutu dönüştürerek İstanbul'u deprem yükünden kurtarmamız lazım" dedi.
Ümraniye'de Topağacı Mahallesi'nde oluşan imar sorunu Ümraniye Belediyesi tarafından çözüldü. İmar problemi çözülen Topağacı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Yıldırım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek, "Ne kentsel dönüşüm yaptı ne de yeni sosyal konut yaptı. Ben böyle söz vermedim diyor. Unutuyorsun, 31 Mart'ta da bu millet seni unutacak" ifadelerini kullandı.
"650 bin konutu dönüştürerek İstanbul'u deprem yükünden kurtarmamız lazım"
Başkan İsmet Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti: "Buradaki insanlarımızın yüzde yüzü Anadolu'dan gelen insanlardan oluşuyor. Bizim bunları sıhhatli konutlara, çevreye duyarlı bir kentsel dönüşüm ile evlerine kavuşturmamız bizim borcumuz. Biz, AK Parti belediyeleri, hükümeti olarak kentsel dönüşümde bunlara hizmet etme mecburiyetimiz var. Lütfen 3'e 5'e bakmayın, deprem var. Depremi bir sene evvel yaşadık. 55 bin ölü, 11 vilayet, 61 ilçe, 11 bin köy. Yaralanan, sakatlanan kardeşlerimizin sayısı bir milyon. Bu sebeple bir araya gelip anlaşmamız lazım. Kentsel dönüşüm yasasında da 3'de 2 çoğunluk yüzde 50'ye kadar düştü. Buraların olmazsa olmazı kentsel dönüşüm. İstanbul'da Sayın Bakanımız ve Sayın Murat Kurum'da açıkladı. 650 bin konutu dönüştürerek İstanbul'u deprem yükünden kurtarmamız lazım" ifadelerine yer verdi.
"31 Mart'ta da bu millet seni unutacak"
"Bakanımız burada, 31 Mart itibarıyla İstanbul'u inşallah muradına erdireceğiz. İstanbul'u iş bilmez adamlardan kurtaracağız" diyen Yıldırım, "Yalanı çok güzel söylüyorlar. Meclis kürsüsünden '100 bin konut yapağım' dedi. Ben daha evvel KİPTAŞ'da 19 sene KİPTAŞ Genel Müdürlüğü yaptım. 100 bin konut 5'e böldüğünde her yıl 20 bin konut. Ne kentsel dönüşüm yaptı ne de yeni sosyal konu yaptı. 'Ben böyle söz vermedim' diyor. Unutuyorsun, 31 Mart'ta da bu millet seni unutacak" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ümraniye Belediyesi tarafından yürütülen projede, Topağacı Molla Hüsrev Cami ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Proje alanında 53 bin 154 metrekare tapu alanında 174 bina yıkılarak, yerine 109 bin 518 metrekare satılabilir alana sahip bin 174 konut ve ticari alanın yer alması planlanıyor. Proje tamamlandığında ise 4 bin 700 kişi yeni evlerine kavuşacak.
Topağacı Mahallesi'nde bir proje daha planlanıyor
Topağacı Güney Cami ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı'nda da 11 bin 876 metrekare tapu alanına sahip 38 bina yıkılarak, yerine 24 bin 896 metrekare satılabilir alana sahip 279 konut yapılması planlanıyor.
Son Dakika › Politika › Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: 'İstanbul'u iş bilmez adamlardan kurtaracağız' - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sahaya giren seyircilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise olaylarla ilgili gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağını bildirdi. Maçta yaşanan olaylar arasında teknik direktörlerin açıklamaları da yer aldı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan ilk açıklama geldi. Zan, "Adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına geldiğini söyleyen, bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip, çekilmezsem sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Durumu genel merkez ve genel başkanımla paylaştım. Hedefimden ve mücadelemden bir milim sapmış değilim. Yoluma ve adaylığıma daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim" dedi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Şube ve İl Temsilciliği yönetimlerine seçilenler istifa etmeden Oda Yönetim, Denetim, Onur Kurullarına aday olamayacak. Yönetmeliğe eklenen diğer değişiklikler ise delege sayıları ve seçim süreçleriyle ilgili düzenlemeleri içermektedir.
İstanbul Valiliği tarafından DEM Parti organizesinde düzenlenen 'Şimdi Özgürlük Zamanı' mitingi ve 'Nevruz Kutlaması' etkinliğine ilişkin açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında 75 kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken, 'Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir' ifadelerine yer verildi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizasyonunda gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında, alanda yapılan güvenlik uygulamalarında PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen suç unsuru eşya taşıdığı tespit edilen 4 kişi ve üzerinde fişek bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında yasal işlemler başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturmanın derhal başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sporun centilmenlik olduğunu ve futbol sahalarında şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Mahalle muhtarı dahil 4 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından mahallede geniş kapsamlı güvenlik tedbiri alındı.
Bursa'da gençleri ziyaret eden Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı'nın park halindeki makam aracı bir anda alev aldı. Elektrik kontağından çıkan yangına müdahale etmek isteyen vatandaşlar facianın eşiğinden dönerken, yangın anı kameralara yansıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?