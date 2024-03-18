Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: 'İstanbul'u iş bilmez adamlardan kurtaracağız' - Son Dakika
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Politika

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: 'İstanbul'u iş bilmez adamlardan kurtaracağız'

Ümraniye'de imar bekleyen Topağacı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Başkan İsmet Yıldırım, 'İstanbul'da 650 bin konutu dönüştürerek İstanbul'u deprem yükünden kurtarmamız lazım' dedi.

18.03.2024 00:09  Güncelleme: 00:17
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: " İstanbul'u iş bilmez adamlardan kurtaracağız"

- "650 bin konutu dönüştürerek İstanbul'u deprem yükünden kurtarmamız lazım"

İSTANBUL - Ümraniye'de imar bekleyen Topağacı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Başkan İsmet Yıldırım, "İstanbul'da 650 bin konutu dönüştürerek İstanbul'u deprem yükünden kurtarmamız lazım" dedi.

Ümraniye'de Topağacı Mahallesi'nde oluşan imar sorunu Ümraniye Belediyesi tarafından çözüldü. İmar problemi çözülen Topağacı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Yıldırım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek, "Ne kentsel dönüşüm yaptı ne de yeni sosyal konut yaptı. Ben böyle söz vermedim diyor. Unutuyorsun, 31 Mart'ta da bu millet seni unutacak" ifadelerini kullandı.

"650 bin konutu dönüştürerek İstanbul'u deprem yükünden kurtarmamız lazım"

Başkan İsmet Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti: "Buradaki insanlarımızın yüzde yüzü Anadolu'dan gelen insanlardan oluşuyor. Bizim bunları sıhhatli konutlara, çevreye duyarlı bir kentsel dönüşüm ile evlerine kavuşturmamız bizim borcumuz. Biz, AK Parti belediyeleri, hükümeti olarak kentsel dönüşümde bunlara hizmet etme mecburiyetimiz var. Lütfen 3'e 5'e bakmayın, deprem var. Depremi bir sene evvel yaşadık. 55 bin ölü, 11 vilayet, 61 ilçe, 11 bin köy. Yaralanan, sakatlanan kardeşlerimizin sayısı bir milyon. Bu sebeple bir araya gelip anlaşmamız lazım. Kentsel dönüşüm yasasında da 3'de 2 çoğunluk yüzde 50'ye kadar düştü. Buraların olmazsa olmazı kentsel dönüşüm. İstanbul'da Sayın Bakanımız ve Sayın Murat Kurum'da açıkladı. 650 bin konutu dönüştürerek İstanbul'u deprem yükünden kurtarmamız lazım" ifadelerine yer verdi.

"31 Mart'ta da bu millet seni unutacak"

"Bakanımız burada, 31 Mart itibarıyla İstanbul'u inşallah muradına erdireceğiz. İstanbul'u iş bilmez adamlardan kurtaracağız" diyen Yıldırım, "Yalanı çok güzel söylüyorlar. Meclis kürsüsünden '100 bin konut yapağım' dedi. Ben daha evvel KİPTAŞ'da 19 sene KİPTAŞ Genel Müdürlüğü yaptım. 100 bin konut 5'e böldüğünde her yıl 20 bin konut. Ne kentsel dönüşüm yaptı ne de yeni sosyal konu yaptı. 'Ben böyle söz vermedim' diyor. Unutuyorsun, 31 Mart'ta da bu millet seni unutacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ümraniye Belediyesi tarafından yürütülen projede, Topağacı Molla Hüsrev Cami ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Proje alanında 53 bin 154 metrekare tapu alanında 174 bina yıkılarak, yerine 109 bin 518 metrekare satılabilir alana sahip bin 174 konut ve ticari alanın yer alması planlanıyor. Proje tamamlandığında ise 4 bin 700 kişi yeni evlerine kavuşacak.

Topağacı Mahallesi'nde bir proje daha planlanıyor

Topağacı Güney Cami ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı'nda da 11 bin 876 metrekare tapu alanına sahip 38 bina yıkılarak, yerine 24 bin 896 metrekare satılabilir alana sahip 279 konut yapılması planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: 'İstanbul'u iş bilmez adamlardan kurtaracağız' - Son Dakika

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