Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım mazbatasını aldı

31 Mart seçimlerinde 42.45 oy alarak tekrardan belediye başkanı seçilen İsmet Yıldırım, Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

05.04.2024 19:04  Güncelleme: 19:25
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım mazbatasını aldı

İSTANBUL - 31 Mart seçimlerinde 42.45 oy alarak tekrardan belediye başkanı seçilen İsmet Yıldırım, Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yüzde 42.45 oy alarak tekrardan Ümraniye Belediye Başkanı seçilen İsmet Yıldırım, bugün Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Mazbata törenine İsmet Yıldırım'ın yanı sıra, seçilen meclis üyeleri, AK Parti İlçe Teşkilatları, AK Parti Kadın Kolları teşkilatı temsilcileri, AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatları katıldı. Başkan İsmet Yıldırım mazbatasını aldıktan sonra belediyede çalışan idari kadro ve belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek konuşma yaptı.

Mazbatasını aldıktan sonra konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, " 31 Mart 2024 mahalli seçimleri çok şükür Türkiye'mizde, İstanbul'umuzda ve Ümraniye'mizde huzur ve sükun içerisinde geçmiş memlekete millete hayırlı olsun. Tabii şahsıma tevzi edilen adaylıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin adaylığından sonra Ümraniye halkı bizleri tekrar Ümraniye Belediye Başkanı olarak seçmiştir. Ben ondan dolayı seçen halka da seçmeyen halka da çok çok teşekkür ediyorum. Oy veren de vermeyen halka. Tabii önemli teşekkürü de hakim ve hakime hanıma, hakim kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. YSK'nın nezninde çok ciddi çalışmalar yaptılar. Hem seçim öncesinde hem seçim sonrasında kamu görevleriyle beraber kaymakamlık ve görevleri belediye ve görevleri ve kendi görevleriyle birlikte hakikaten gece gündüz demeden uykusuz kalarak önemli görevler üstlendiler. Ben kendilerine sizlerin huzurunda şahsım ve partim adına çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bundan sonra daha çok çalışacağız"

Başkan İsmet Yıldırım, "AK Parti'nin kuruluşundan bugüne 22 sene geçti. 17 seçimi yaptık. Halkımızın iradesiyle biz Ümraniye'de seçildik. Bize oy versin, vermesin Ümraniye halkının tamamına teşekkür ediyorum. Güzel bir seçim oldu. Buradan çıkaracağımız çok önemli derslerimiz var. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Durmak yok yola devam diyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım mazbatasını aldı - Son Dakika

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