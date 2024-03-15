Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, vatandaşlar ile iftar programında buluştu, Ramazan çadırını ziyaret etti.
Ümraniye Belediyesi tarafından Ümraniye Nikah Sarayında iftar programı düzenlendi. İftar programına, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kur'an-Kerim tilaveti ile başladı. Oruçların açılmasının ardından vatandaşlar program sonrası düzenlenen sohbete katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmanın ardından Ümraniye santral meydanında bulunan Ramazan çadırını ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu - Son Dakika
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nda yapılan altın alımında usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi. Bankanın internet üzerinden yapılan altın alımında gramında 210 lira, kilogram fiyatında ise 210 bin lira zarar oluştuğu belirtildi. Akay, bu işlemleri kimlerin tasarladığını, kimlerin önceden haber alarak yapmış olduğunu ve işlem yapılan tüzel müşterilerin kimler olduğunu sordu. Ayrıca, Ziraat Bankası yöneticilerinin bu işlemlere dahil olup olmadığı ve zararın tazminat sürecinin başlatılıp başlatılmadığı da merak ediliyor.
Geçen yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu'nun ismi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Sosyal Yaşam Merkezi'ne verildi. Açılış törenine Fındıklı Belediye Başkanı, CHP milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Kadıoğlu'nun eşi, isminin merkeze verilmesinden dolayı teşekkür etti ve mücadeleyi bırakmanın kaybetmek olduğunu vurguladı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, vatandaşlar ile iftar programında buluştu ve Ramazan çadırını ziyaret etti.
Çorum'da bir erkek, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Olay, Çorum Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın araçtan indi. Erkek ise araçtan inerek önce darp etti, ardından silahla ağır yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, erkek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.
Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Yolboyu Mahallesi sakinleri ile buluşarak mahallenin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ve gelecek dönem projelerini anlattı. Yolboyu Mahallesi'ndeki tüm yolların parke taşı döşeme çalışmasıyla tamamlandığını belirten Başkan Kıvrak, asfalt üretim tesisinin kurulmasıyla yolların sorun olmaktan çıkacağını söyledi. Ayrıca, kanalizasyon ve altyapı çalışmalarının başlatılması için gerekli adımların atılacağını da vurguladı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin altyapı sorunlarına ilişkin açıklama yaparak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni işaret etti. Ergin, AK Parti Ayvalık Belediye Başkan adayının vaatlerini eleştirerek, Ayvalık'a hizmet vermeyenlerin şimdi vaatler sıraladığını belirtti.
İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar, AKP'li belediyenin son 10 yılda sattığı tüm gayrimenkul ve arazilerin listesini vinçlerle, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın önüne astı. Uçar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarını ve satışları eleştirerek, göreve gelmesi durumunda Erzurum halkının haklarını koruyacağını belirtti.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TÜVTÜRK istasyonlarında 2023 yılında 12 milyon 159 bin 664 aracın muayeneye girdiğini belirterek, araç sahiplerinin 2023 yılında iki kez MTV ödeyerek yaşadığını ve TÜVTÜRK'e toplamda 13 milyar 540 milyon 62 bin 67 lira ödediğini açıkladı. Bu miktar, 2024 Cumhurbaşkanlığı bütçesinden fazla ve 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin iki katı kadar. Başevirgen, TÜVTÜRK'ün vatandaşlardan aldığı tutarın birçok kamu kurumunun bütçesinden daha fazla olduğunu belirtti.
CHP'li meclis üyesi Fatih Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekildiği belirtilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin ifade vermeye çağrıldı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Güney Kafkasya'yı bir barış, istikrar ve ortak refah alanına dönüştürmek için önümüzde gerçek bir fırsat var" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin Seçim Takvimi'ne göre, seçmen kütükleri, 7 Şubat'ta kesinleştirildi. YSK, seçimde, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor. Seçmen listeleri 23 Mart itibariyle yeniden gözden geçirilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?