Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım: 'Otobüsleri çalıştıramayan anlayışla İstanbul idare edilmez' - Son Dakika
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Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım: 'Otobüsleri çalıştıramayan anlayışla İstanbul idare edilmez'

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Ümraniye Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapımı tamamlanan 92 spor sahası gerçekleştirilen tören ile hizmete açıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yapılan açılışta İstanbul'da otobüslerin çalıştırılamamasının İstanbul'un yönetilemeyeceği anlamına geldiğini belirtti.

11.03.2024 11:35  Güncelleme: 11:51
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Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım: "Otobüsleri çalıştıramayan anlayışla İstanbul idare edilmez"

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapımı tamamlanan 92 spor sahası gerçekleştirilen tören ile hizmete açıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Namık Kemal Mahallesi'nde esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Yıldırım, ziyaretlerinin ardından, Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve ilçe genelinde mahallelerde kurulan 92 spor sahasını düzenlenen tören ile hizmete açtı. Açılış törenine, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Belediye otobüslerini çalıştıramayan anlayışla İstanbul idare edilmez"

Açılışta konuşan Başkan Yıldırım, "2019'dan sonra İstanbul dört buçuk senede hizmetini istediği şekilde alamadı. Metroya bindim üzüldüm, metronun tutamaklarını bile tutmak istemedim. Yerler ve tutamaklar pislikten batıyor, elemanlar yok. 3 gün önce Üsküdar-Ümraniye metrosu bir arıza yapmış, insanlarımız 4 saatte işe gidemediler. Bütün metro istasyonlarında maalesef insanlar metroyu kullanamamış. Metroyu çalıştıramayan, belediye otobüslerini çalıştıramayan anlayışla İstanbul idare edilmez" dedi.

(ES- GÇ-ÇA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım: 'Otobüsleri çalıştıramayan anlayışla İstanbul idare edilmez' - Son Dakika

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