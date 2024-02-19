Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım Yeni Dönem Projelerini Tanıttı

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Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım yeni dönem projelerini Ümraniyelilere duyurdu

Ümraniye Belediyesi yeni dönem lansmanında projeler tanıtıldı

İSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım şu ana kadar yapılmış 271 kalıcı eser ile yeni dönemde hedeflediği 400 yeni projeyi, düzenlenen tanıtım toplantısı ile açıkladı. Başkan Yıldırım, 10'uncu yılda 650'den fazla eser yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeniden Ümraniye Belediye Başkanlığına aday gösterilen AK Parti Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye'de tanıtım toplantısı düzenledi. Yıldırım, başkanlık yaptığı süre zarfında Ümraniye'de gerçekleştirilen 271 kalıcı eser ile yeni dönemde hedeflediği 400 yeni projeleri anlattı. Düzenlenen lansmana Eski Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Tuğba Işık Tarcan, Hasan Turan, İsmail Erdem, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Eski Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, AK Parti Ümraniye İlçe Teşkilat üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sağlık merkezleri ve spor tesisi hizmete alındı

Yıldırım'ın görev süresinde, Ümraniye'ye 4 aile sağlığı merkezi ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Ek Hizmet Binası hizmete açıldığı belirtildi. Son 5 yılda ise 18 yeni spor tesisi yapılarak, sporcuların hizmetine sunuldu. Ümraniye genelinde 67 tane çok amaçlı saha ile 22 tane halı saha yapılırken, 5 adet yarı olimpik yüzme havuzu vatandaşların ve sporcuların hizmetine sunulduğu ifade edildi.

400 yeni eser hedefi

İsmet Yıldırım, gerçekleştirilen tanıtım programında 400 yeni eseri tanıttı. Yıldırım, yeni dönemde Kongre Merkezi ve Yamanevler Şehir Parkı, Oyuncak Müzesi, Hekimbaşı Çocuk Köyü, Binicilik Tesisi, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Çocuk Sanat Akademisi, Afet Lojistik Merkezi, Bilim Merkezi, Masal Evleri, Dijital Kütüphane ve Moda Okulu yapılacağını aktardı.

"30 ayrı dalda hem kapalı spor sahaları hem de açık alanlarda sporlar olacak"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de 3 bin 3 bin 500 kişilik kongre merkezimiz yok 13 tane ilçeye de hitap edecek şekilde olacak inşallah. Çok önemli bir vizyon projesi. Spor köyü projemiz mevcut, 550 dönümde 30 ayrı dalda hem kapalı spor sahaları hem de açık alanlarda sporlar var. 7/24 insanların geleceği hem eğleneceği hem spor yapacakları önemli bir merkez olacak" dedi.