Ümraniye Belediyesi, meclis üyeliği adaylarını tanıttı

Ümraniye Belediyesi, yeni dönemde meclis üyeliğine aday isimleri düzenlenen tanıtım programında tanıttı.
Ümraniye Belediyesi, yeni dönemde meclis üyeliğine aday isimleri düzenlenen program ile tanıttı. Ümraniye Belediyesi nikah salonunda düzenlenen tanıtım törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda partili katıldı. Kürsü konuşmalarının ardından Ümraniye Belediyesi tarafından önceki dönemde yapılan projelerin sunumu yapıldı. Sunumun ardından İsmet Yıldırım partililere seslendi.
"Gerçek sevginin kaynağı aşk ile çalışmaktır"
Tanıtım programınsa konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bizim milletimiz herkesi bir kenara, Cumhurbaşkanımızı bir kenara koyuyorsa bunun sebebi bu kervanın en önde, en hızlı ve en uykusuz koşanın o olmasıdır. Reklam ve algı gibi kaynakların ömrü, hakikatle buluşuncaya kadar gerçek sevgi samimiyettir. Gerçek sevgi liyakattir, gerçek sevginin kaynağı aşk ile çalışmaktır. Bunları başardığımız takdirde milletimizin kalbinde ve gözünde her türlü yapmacık hikayeden arındırılmış saf bir sevgi göreceksiniz" dedi. - İSTANBUL
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Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, üniversitenin faaliyetleri ve uluslararası başarıları hakkında bilgi verildi. Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türkiye'nin uluslararasılaşma ve ihtisaslaşma konularında başarılı olduğunu vurguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise konuşmasında Filistin'deki soykırıma dikkat çekti ve Batı'nın sessizliğini eleştirdi.
Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli olarak gerçekleştirilen 'Mahzen-5' operasyonlarında üç ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yanı sıra silahlar, casus kameralar ve sahte belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, kadınların huzur ve güven içerisinde yaşamalarının en öncelikli meselelerden biri olduğunu belirtti. Vali Aydoğdu, kadınların toplumun ve nesillerin sağlıklı gelişimi için güçlü, eğitimli ve özgüvenli olmalarının hayati önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, kadınların tarih boyunca sergiledikleri başarıların medeniyetin inşasında erkeklerle eşdeğerde bir emeğin olduğunu gösterdiğini ifade etti. Erzincan'da kadınların huzur ve güven içinde yaşamaları için çalıştıklarını belirten Vali Aydoğdu, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha fazla yer almalarını teşvik eden politikalar geliştirdiklerini ve kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesini benimsediklerini söyledi. Vali Aydoğdu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularıyla kutladığını ve tüm kadınlara sağlık, mutluluk ve esenlikler dilediğini belirtti.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadının hayatın her alanında aktif rol almasına yönelik yapılan düzenlemeleri ve kadının güçlendirilmesini vurguladı. Güngör, AK Parti'nin eğitimde fırsat eşitliği sağlama ve siyasette pozitif ayrımcılık yapma konusunda öncü olduğunu belirtti.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi. AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, şehrin her bir tarafında çalıştığını ve mevcut yönetimin Orhangazi Mahallesi'ne yatırım yapmadığını belirtti. Hatipoğlu ayrıca, kadın hakları ve sahipsiz hayvanlar konusunda da çözümler sunarak seçim vaatlerini dile getirdi.
İstanbul'da İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi sızdırmak suçuyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında eski emniyet amiri Hamza Turhan A. ve FETÖ/PDY üyesi bir ihraç polis bulunuyor. Operasyonda, bilgi sızdırdıkları iddia edilen şüphelilerin MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandığı belirtildi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, gençlerin istihdamına, eğitimine ilişkin her alanda üniversitelerle iş birliği içerisinde olacaklarını ve üniversitelerde oluşturacakları gençlik meclislerinde birlikte karar alıp uygulayacaklarını söyledi. Kurum, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi'ni ziyaret etti ve gençlerin teknoloji üretimine destek vereceklerini belirtti. Ayrıca, iş kuracak gençlere 100 bin lira sermaye desteği sağlayacaklarını da açıkladı.
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Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında son dönemde ilişkilerin gelişmesini değerlendiren Afrika Uzmanı Doç. Dr. Yunus Turhan, "Afrika ülkeleri artık Batı'ya bağımlılıktan kurtulma ve alternatif ortak bulma noktasında çok gayret ettiler" dedi.
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