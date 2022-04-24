Umutlu: "Edremit'i yeniden AK belediyecilikle buluşturacağız" - Son Dakika

Önümüzdeki yerel seçimlerde Edremit'i yeniden AK Belediyecilik ile buluşturmaya kararlı olan AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Ramazan etkinlikleriyle gönüllere girerken, milletvekili ziyaretleriyle de güçleniyor.

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı Ramazan Ayı Etkinliklerini, 23 Nisan etkinliğiyle birleştirdi ve Milletvekili Belgin Gökçe Uygur'un da katılımıyla sahur saatine kadar Edremit'te gönüllere dokundu. Edremit programına parti binasını ziyaret ederek başlayan Milletvekili Uygur, AK Kadınlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Başkan Yardımcısı Murat Tuna, Yönetim Kurulu Üyeleri ve AK Edremit'in tüm kadroları, Uygur'u misafir ederek çalışmalar ile ilgili bilgilendirdi. Milletvekili Uygur, parti binasında çocuklarla buluşarak sohbet etti.

Sahada incelemeler yaptı

Partililerle birlikte ilçe merkezinde ziyaretler yapan Uygur, Ramazan ve 23 Nisan etkinlikleri hazırlanan Bostancı Mahallesi'ne gitti. Bostancı Muhtarı Ahmet Demir, Bostancı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile ilgili bilgiler verdi ve sahada inceleme yapıldı. Önceki dönem Edremit Belediye Başkanı Yunus Bozbey'i annesinin ve baldızının vefatı nedeniyle evinde taziye ziyareti yapan Uygur ve partililer daha sonra esnaf ziyaretleri yaptı. Her fırsatta, gördüğü çocukların 23 Nisan'ını kutlayan Uygur, samimi yaklaşımıyla dikkat çekti. Uygur ve beraberindeki partili heyet, iftar saatine kadar Bostancı'daki 23 Nisan etkinliklerine dahil oldu.

Milletvekili Uygur çocuklarla çocuk oldu

AK Parti Edremit Kadın Kolları tarafından organize edilen 23 Nisan Etkinliklerinde, çocuklarla birlikte kaşıkta yumurta taşıma, çuval yarışı gibi geleneksel yarışmalara katılan Milletvekili Belgin Gökçe Uygur ve partililer, çocukların arkadaşı oldu. Palyaçolar ve oyunlar eşliğinde 23 Nisan'ın dolu dolu yaşandığı Bostancı'da mahalle halkına da ziyaretler yapıldı. Hasta, engelli, yaşlı ve kimsesiz gibi vatandaşların evlerine misafir olan Uygur, vatandaşların istek, görüş ve önerilerini dinledi. AK Partili heyet, Bostancı Mahallesi'nin geleneksel iftar programına katıldıktan sonra Edremit programlarını devam ettirdi.

15 saat durmadan sahada kaldı

Gökçe Uygur ve AK Parti Edremit heyeti, Bostancı'nın ardından, Çıkrıkçı ve Kadıköy Mahallelerine de giderek ziyaretlerini sürdürdü. Sahur saatine kadar çok sayıda ev ve kahvehane ziyareti yapan Uygur, hoş sohbetiyle ilgi topladı. Vatandaşlara Cumhurbaşkanı'nın selamını ileten Uygur, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Evlerde eline oklava alıp bayram baklavası da açan ve yaklaşık 15 saat aralıksız saha çalışması yapan Milletvekili Belgin Gökçe Uygur'a teşkilat adına teşekkür eden AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "Milletvekilimiz Belgin Gökçe Uygur, bugününü bize ayırdı ve ilçemizde gönüllere dokunduk. İlçe Başkanlığımız adına kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. AK Edremit Birlikte Daha Güçlü" dedi.

"Edremit'te yeniden AK belediye"

Başkan Ekrem Umutlu, "Büyükşehir Belediyemiz, iş adamlarımız, hayırseverlerimiz ve yönetim kurulumuzun ciddi destekleriyle bu Ramazan ayında da geleneğimizi yaşatıp ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaktayız. Bizim Edremit'teki hedefimiz önümüzdeki yerel seçimlerde Edremit halkını yeniden AK Belediyecilik ile buluşturmaktır. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak ve belediyemizi AK Kadrolarımıza kazandırmak için sürekli sahadayız. Milletvekillerimizin önemli destekleri bizlerin gücüne güç katıyor. Edremit halkı en iyi hizmeti hak ediyor ve biz de en iyi hizmeti getireceğimize söz vererek çıktığımız bu yolda Durmak Yok Yola Devam diyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR