UNDP, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş\'ta erişilebilir toplum merkezleri açtı

Politika

BİRLEŞMİŞ Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşik Krallık'tan sağlanan fonla; Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yaşlılara, engellilere ve hassas gruplara sosyal hizmetler sunulması amacıyla erişilebilir toplum merkezleri açtı.

UNDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; UNDP, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yılında; UNDP ile Birleşik Krallık arasındaki 1,7 milyon dolar değerindeki geniş kapsamlı ortaklık kapsamında, ihtiyaç halinde vatandaşlara acil bakım hizmeti sağlamak üzere 'erişilebilir toplum merkezi' açtı. Psikolojik, sosyal ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulacağı merkezlerde, merkeze gelemeyen yaşlılar ve engelli vatandaşlar için hizmete özel mobil araçlar tedarik edildi. Açıklamada, merkezlerde hizmetlerin; temel insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık yapılmaması gibi ilkeler doğrultusunda verileceği belirtildi.

'952 DEPREMZEDEYE MESLEKİ EĞİTİM VERİLDİ'

Açıklamada, "Bunlara ek olarak UNDP, afet sonrası durumlarda sosyal hizmetlerin sağlanmasında belediyelere rehberlik edecek standart işletim prosedürlerinin tanımlanması konusunda da destek sağladı. Ayrıca Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da sosyal hizmetler alanında görev yapan 64 kadın ve 48 erkeğe, vatandaşların farklı ihtiyaç ve hassasiyetlerinin nasıl daha iyi ele alınabileceği ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele konusunda eğitimler verildi. Birleşik Krallık tarafından finanse edilen UNDP programı, sosyal hizmetlerin yanı sıra, geçim kaynaklarını yeniden tesis etmek ve ticaret faaliyetlerini canlandırmak amacıyla bu üç ilde mesleki eğitim ve işe yerleştirme hizmetleri de sunuyor. Bu bağlamda bugüne kadar, dış ticaret, aşçılık, yazılım tabanlı halı tasarımı, kaynakçılık ve çağrı merkezi gibi yüksek talep gören sektörlerde toplam 952 depremzedeye mesleki eğitim verildi ve bu eğitimlere katılanların 319'u iş buldu. Ayrıca, 35 işletme ve kurum, amaca özel olarak sunulan iş geliştirme hizmetlerinden ve eğitimlerden yararlandı" ifadeleri kullandı.

Öte yandan Hatay ziyareti sırasında konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, "Felaketin birinci yılında, milyonlarca depremzede için hala ciddi ihtiyaçlar söz konusu. 'Kimseyi geride bırakmama' ilkemiz doğrultusunda, bölgenin toparlanmasına yönelik desteğimizi artırarak devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.