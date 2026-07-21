Uraloğlu, Bağdat\'ta Irak Başbakanı ile Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Uraloğlu, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. Uraloğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Irak Başbakanı Ali Zeydi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi'nde uygulama aşamasına geçme konusundaki güçlü iradeyi bir kez daha gördük. Finansman modeli ve yol haritasına ilişkin istişarelerimizle, Türkiye'de yapılacak görüşmelerin ardından Kalkınma Yolu'nda ilk taşı birlikte yerine koyacak aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Hedefimiz, bu yıl ilk adımı atarak Kalkınma Yolu Projesi'ni ulaştırma, enerji ve haberleşme koridorlarını aynı hat üzerinde buluşturacak stratejik bir kalkınma hamlesine dönüştürmektir. Yıllardır planlanan bu vizyonu, Türkiye ile Irak'ın ortak iradesiyle artık somut adımlara dönüştürerek kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. - BAĞDAT