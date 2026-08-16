Uraloğlu: Herkese Hizmet Etmeye Devam Edeceğiz - Son Dakika
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Uraloğlu: Herkese Hizmet Etmeye Devam Edeceğiz

Uraloğlu: Herkese Hizmet Etmeye Devam Edeceğiz
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Bakan Uraloğlu, siyasi tercihlere bakmadan tüm halka hizmet edeceklerini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bize oy versin, vermesin insanımıza ne lazımsa onu yapmaya gayret ediyoruz. Siz yetki verdiniz, bizi görevlendirdiniz. Biz sizin hizmetkarınızız. Hiç kimsenin siyasi tercihine bakmaksızın herkese hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'un Düzköy ilçesinde düzenlenen 1'inci Honefter Yayla Şenliği'ne katıldı. Bakan Uraloğlu'na, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk de eşlik etti. Çok sayıda kişinin katıldığı şenlikte, bölgenin köklü yayla geleneği yaşatıldı.

'HONEFTER KARDEŞLİĞİN MESAJININ VERİLDİĞİ YERDİR'

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bölge halkıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Honefter, Karadenizlinin, Trabzonlunun, Vakfıkebirlinin, Maçkalının, Tonyalının, Düzköylünün ve Akçaabatlının bir dağın zirvesinde bütün dünyaya, 'Ben buradayım' demesinin ifadesidir. Bizim için kıymetlidir. Honefter, birlik ve kardeşliğin bütün dünyaya mesajının verildiği, kültürümüzün yaşatıldığı yerdir. Son zamanlarda çok daha güzel oluyor. Bugün konvoyların ucunu göremiyorum. Vatandaşlarımızın buraya büyük bir teveccühü var. Bunun için teşekkür ediyorum. İhtiyacımız olan yolları yapmaya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle birkaç sene içerisinde stabilize yol bırakmayacağız. Büyükşehirimiz, ilçe belediyelerimiz ve Karayollarımız ile beraber güzel işler yapıyoruz" diye konuştu.

'HAÇKA-MAÇKA ARASINI KARA YOLLARI SORUMLULUĞUNA ALDIK'

Bakan Uraloğlu, hizmetleri kararlılıkla sürdüreceklerini ifade ederek, "Haçka-Maçka arasını Karayolları sorumluluğuna aldık, oranın da projesini yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda orayı tertemiz yapacağız. Zigana'yı, Gümüşhane'yi bir taraftan Kadırga'ya kadar da buluşturmuş olacağız. Çok fazla söze gerek yok, burası horon oynanacak yer. Burası siyaset yapılacak yer değil. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bize oy versin vermesin insanımıza ne lazımsa onu yapmaya gayret ediyoruz. Siz yetki verdiniz, bizi görevlendirdiniz. Biz sizin hizmetkarınızız. Hiç kimsenin siyasi tercihine bakmaksızın herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin, yolumuzu ve bahtımızı açık etsin" ifadelerini kullandı.

'BU TOPRAKLARA HİZMET ETMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de bölgeye hizmet etmenin gururlandırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ben de bu toprakların bir evladı olarak, bu topraklara bir çakıl taşı dahi hizmet etsem bir çocuk gibi seviniyorum. Düzköyümüz, Tonyamız, Vakfıkebirimiz, Akçaabatımız, Maçkamız ve Şalpazarımız 500 yıldır devam eden gelenekle burada bir oluyor, beraber oluyoruz. Eğer insanımız atasının, dedesinin kendisine bıraktığı toprağa çıkıyor, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyor ve bu toprağa sahip çıkıyorsa, bizim de bu topraklara hizmet etmemiz gerekir. Ortahisar Belediye Başkanlığımız döneminden itibaren bu anlayışla çalıştık, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da aynı anlayışla hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu topraklara hizmet etmek bizim boynumuzun borcu, bizim için en büyük şereftir."

Genç, yaylalara ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Beypınarı da bizim, Derinoba da bizim, Kadırga'ya ulaşan yollarımız da bizim. Hemşehrilerimizin, buralara daha güzel yollardan gelmesini istiyoruz. Bu ilçelerde doğup İstanbul'da, Avrupa'nın her ülkesinde çalışan gurbetçilerimiz de var. Onlar da bu hizmetleri hak ediyor. Birliğimizi ve beraberliğimizi yaşatırken aynı zamanda bu birlikteliğimizi bütün dünyaya haykırıyoruz. Allah nasip ederse daha güzellerini yapacağız, bundan kimsenin endişesi olmasın" dedi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Uraloğlu: Herkese Hizmet Etmeye Devam Edeceğiz - Son Dakika

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