Uraloğlu'ndan Dijital Platformlar Açıklaması

Uraloğlu\'ndan Dijital Platformlar Açıklaması
27.02.2026 18:02
Bakan Uraloğlu, çocukların dijital platformlarda sınırlı kalması gerektiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çocuklarımız internet ortamında ve dijital platformlarda elbette olması gerektiği kadar olacaklar. Olması gerektiğinden kastımız nedir? Gerek kendi ödevlerini yapmak, gerek kendi gelişimlerini sağlamak için ve yine kendilerini geliştirmek için bizim kültürümüze uygun oyunları da oynayabilmelerini biz istiyoruz. Ama bunun dışında çocuklarımızı alıp da bu mecraların dışından dışına bir yerlere götürmelerini de istemiyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinliklerine katıldı. Bakan Uraloğlu burada stantları gezip, çocuklarla sohbet etti. Bakan Uraloğlu, 'Külliye'de Ramazan' etkinliğine çok fazla bir katılım olduğunu ve çocukların sanal ortamdan gerçek ortama doğru çekildiğini belirterek, "Çok geniş katılım var, ben şu ana kadar bir kısmını gezebildim, devamını da inşallah gezeceğim. Burada çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi öğretme açısından bir şans var. Burada sadece hoş vakit geçirmek değil, çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi öğretmek, onlara oyunlarla eğlenceli şekilde ramazanın hoşgörüsünü, mutluluğunu yaşatmak kıymetli" dedi.

"Çocuklarımız dijital platformlarda olması gerektiği kadar olacaklar"

Bakan Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesine ilişkin soruya cevap vererek, "Çocuklarımız internet ortamında ve dijital platformlarda elbette olması gerektiği kadar olacaklar. Olması gerektiğinden kastımız nedir? Gerek kendi ödevlerini yapmak, gerek kendi gelişimlerini sağlamak için ve yine kendilerini geliştirmek için bizim kültürümüze uygun oyunları da oynayabilmelerini biz istiyoruz. Ama bunun dışında çocuklarımızı alıp da bu mecraların dışından dışına bir yerlere götürmelerini de istemiyoruz. Dolayısıyla biz 15 yaş altındaki çocuklarımızın bu anlamdaki sosyal medya platformlarıyla zaman geçirmelerini istemiyoruz. Onların kendi yaşlarına uygun oyun platformlarına elbette erişimlerini sağlayacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla beraber bir çalışmayı yürütüyoruz. İnşallah bu yasama döneminde Meclisimizin takdirine biz sunmuş durumdayız. Bu yönde yaptığımız kamuoyu araştırmalarında, yüzde 80'in üzerinde bu çalışmanın desteklendiğini söylemek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Belli kullanıcı sayısının üzerinde olan oyun platformlarına da mutlaka temsilci atatacağız"

Oyun platformlarına temsilci atanmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, "Biz Türkiye'de kullanılan sosyal medya platformlarının hepsine temsilci atattık. Türkiye'de belli kullanıcı sayısının üzerinde olan oyun platformlarına da mutlaka temsilci atatacağız. Çünkü başka ülkedeki yetkiliye, temsilciye ulaşmada bazen sıkıntı çekiyoruz. Bu sefer radikal kararlar almak durumunda kalıyoruz. Burada temsilci atayarak, doğru yol üzerinde gitme ve ülkemizin kanun ve kurallarını dikkatte alan uygulamaları onlara dikte ederek, onlara uygulatarak yolumuza devam edelim istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Roblox, epey mesafe katetti"

Uraloğlu, basın mensuplarının Roblox'un açılıp açılmayacağına ilişkin sorusuna da yanıt vererek, "Roblox, epey mesafe katetti. Biz, 'Senin bir içeriğin var, bu bazı ülkelerde geçerli olabilir ama biz şu şu içeriklerin Türkiye'de olmasını istemiyoruz. Onların insanlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin canına kastedecek sonuçlara vardığını biliyoruz. Bu içerikleri çıkardığınız takdirde geliştirici yönlerinin, ülkemizde kullanılmasını istiyoruz' dedik. Ciddi mesafe katettiler, bu kanunla beraber onu da halletmiş olacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

