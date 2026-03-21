Uraloğlu\'ndan TGC\'ye Ziyaret

21.03.2026 14:42
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da gazetecilerle bayramlaşarak havalimanı projesini anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenlerinin ardından Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni (TGC) ziyaret etti. Burada gazetecilerle bayramlaşan Uraloğlu, "Etrafımızda olan savaşların bitme noktasında Cumhurbaşkanımızın çok ciddi bir gayretinin olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. İnşallah bir an önce biter. Çünkü komşumuzda olan bir savaş her halükarda bizi etkiliyor. Turizminden ulaşıma her şeyine kadar. Ulaşım noktasında şu anda çok ciddi bir sıkıntımız olmadığını özellikle söylemek isterim. Hürmüz Boğazı'nda kalan 14 tane Türk bayraklı olmayan ancak Türk sahipli gemi var. Bizim için sahipleri Türk olduğu için kıymetli. Onların oradan çıkarılabilmesi için ilgili kurumlarımızla beraber ne yapılabilir onu yakından takip ediyoruz. Yine kapalı olan hava sahaları var. Suriye'nin güneyi olsun Irak, İran, Lübnan'da kapalı olsun bunlar kapalı. Diğer havalimanlarına uçuşlar var. Sadece bizim vatandaşlarımızın değil, diğer ülke vatandaşlarının ülkelerine gitmesi için Dışişleri Bakanlığımız ile ciddi bir operasyonu yürüttük, halen yürütüyoruz. Temennimiz bir an önce son bulmasıdır" dedi.

DENİZ DOLGUSUNDA 3'ÜNCÜ HAVALİMANI BU SENE BAŞLIYOR

Trabzon'da deniz dolgusuyla inşa edilecek yeni havalimanı projesine de değinen Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği ve geçen yılın sonundaki il programımızda açıkladığı Trabzon Havalimanı projesi var. Şu anda Trabzon Havalimanı kapasitesi 3 milyon civarında biraz ilaveler yaptık. Yaklaşık 4 milyona çıkmıştır. Geçen sene 3,5 milyon civarında yolcu geliş ve gidiş yaptı; bu bize yetmiyor. İlk etapta 10 milyonluk bir havalimanı projelendirdik. İhalesini ve yer teslimini yaptık. Mevcut havalimanının sahile doğru olan denizin üzerinde Türkiye'de 3'üncü dünyada da sayılı havalimanlarından bir tanesine inşallah bu sene başlayacağız. Bu proje kıymetli olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
