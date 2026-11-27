Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılış programına katılmak için Bursa'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulu Cami'de cuma namazını kıldı. Uraloğlu, ardından tarihi çarşı ve hanlar bölgesini gezdi, esnafla sohbet etti ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kente Bursa'daki programı kapsamında gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, cuma namazı için Ulu Cami'ye geçti. Vatandaşlarla birlikte saf tutan Uraloğlu, namazın ardından caminin çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. Ardından tarihi çarşı ve hanlar bölgesini ziyaret eden Bakan Uraloğlu, esnafın iş yerlerine girerek hayırlı işler diledi. Çarşıda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Uraloğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.