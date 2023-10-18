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Ürdün Dışişleri Bakanı: Batı Şeria'daki Filistinlilerin göçe zorlanması savaş ilanıdır - Son Dakika

Ürdün Dışişleri Bakanı: Batı Şeria'daki Filistinlilerin göçe zorlanması savaş ilanıdır

Son Güncelleme: 18.10.2023 23:43

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin göçe zorlanmasını 'savaş ilanı' olarak göreceklerini söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin göçe zorlanmasını "savaş ilanı" olarak göreceklerini söyledi.

Bakan Safedi, Ürdün Temsilciler Meclisinin olağanüstü oturumunda yaptığı konuşmada Gazze'deki duruma değindi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirten Safedi, "Tüm dünyaya Gazze'de yaşananların göz ardı edilemeyeceğini söylüyoruz." dedi.

"BU SAVAŞIN HAKLI BİR GEREKÇESİ YOK"

İsrail saldırılarını "toplu cezalandırma" olarak niteleyen Safedi, "Bu savaşın hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Bu, uluslararası hukuka, uluslararası insancıl hukuka ve Cenevre Sözleşmelerine göre bir savaş suçudur." diye konuştu.

"ÜRDÜN TARAFINDAN SAVAŞ İLANI OLARAK GÖRÜLECEKTİR"

Filistinlilerin göçe zorlanmasının ve bu yönde bir girişimin Ürdün'ün kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Safedi, şunları söyledi: "Bütün gücümüzle buna karşı çıkacağız. Bu, başta Cenevre Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukukun ihlalidir. Hiçbir göçe zorlama girişimini kabul etmeyeceğiz. Filistinlileri Batı Şeria'dan göçe zorlamaya yönelik herhangi bir girişim, Ürdün tarafından savaş ilanı olarak görülecektir."

"ÜRDÜN'ÜN ULUSAL GÜVENLİĞİNE BİR TEHDİT"

Safedi, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin göçe zorlanmasının, "Ürdün'ün ulusal güvenliğine, devletine ve halkına yönelik bir tehdit" teşkil edeceğini aktardı.

Filistin halkının haklarını elde etmesi gerektiğini belirten Ürdünlü Bakan, Filistinliler güvende olmadığı müddetçe bölgede kimsenin güvende olamayacağını, Filistinlilere yönelik çifte standart uygulanmaması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Şeria, Ürdün, Politika, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürdün Dışişleri Bakanı: Batı Şeria'daki Filistinlilerin göçe zorlanması savaş ilanıdır - Son Dakika
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