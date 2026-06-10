Ürdün, İran'ın Füze Saldırısını Önledi

Ürdün ordusu, İran'dan fırlatılan 5 füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

Ürdün ordusu, İran'ın ülkeye yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İran'dan fırlatılan ve ülkenin Zarka vilayetindeki El-Azrak bölgesini hedef alan 5 füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlenip düşürüldüğü ifade edildi. Havada gerçekleştirilen müdahaleler sonucunda enkaz parçalarının düştüğü, ancak can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı aktarıldı. Füze parçalarını temizlemek üzere ekiplerin görevlendirildiği belirtildi. Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin en yüksek hazırlık seviyesinde faaliyet gösterdiği ve ülkenin hava sahasının herhangi bir ihlaline müsamaha göstermeyeceği vurgulandı.

İran, Ürdün'de ABD varlıklarını hedef almıştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin saldırısına karşılık Ürdün'deki ABD'ye ait El-Azrak Üssü'nde bulunan 4 hedefe uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlendiği, hedefler arasında F-35 savaş uçağı hangarları ve bir komuta ve kontrol merkezinin de bulunduğu belirtilmişti. İran'ın ABD'nin herhangi yeni bir saldırısına "ezici ve kesin" bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğu vurgulanmıştı. - AMMAN