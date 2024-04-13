Ürdün, İsrail-İran gerginliği nedeniyle hava sahasını kapatıyor

Politika

İsrail ile İran arasındaki gergin hava devam ederken Ürdün medyasına göre, ülkenin hava sahası bu geceden itibaren tüm uçuşlara geçici olarak kapatılacak.

İran'ın misilleme saldırısı için hazırlıklarına devam eden İsrail'de gergin bekleyiş sürüyor. Dünyada tüm gözler bu iki ülkenin üzerine çevrilirken, Ürdün kendi güvenliği için adım attı. Devlete ait Mamlaka haber ajansına göre, Ürdün hükümeti ülkenin hava sahasını bu geceden itibaren tüm uçuşlara geçici olarak kapatacak. - AMMAN