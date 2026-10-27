Ürdün'ün Suriye'ye düzenlediği saldırılarda 20'den fazla DEAŞ'lı terörist öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ürdün'ün Suriye'ye düzenlediği saldırılarda 20'den fazla DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Bakanı Muhammed el Momani, Suriye'ye dün akşam düzenlenen hava saldırılarında 20'den fazla DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü ve büyük bir silah deposunun imha edildiğini açıkladı. Suriyeli sağlık yetkililerine göre Dera'da 3'ü çocuk 8 kişinin cenazesi hastanelere getirildi.

Ürdün İletişim Bakanı Muhammed el Momani, Suriye'ye düzenlenen hava saldırılarında 20'den fazla DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü belirterek sivil kayıplardan üzüntü duyduklarını ifade etti.

Ürdün İletişim Bakanı Muhammed el Momani, Suriye'ye dün akşam düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Bakan el Momani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıların teröristlere karşı sabrın tükenmesinin ardından gerçekleştirildiğini ifade etti. El Momani, Suriye'deki saldırılarda 20'den fazla DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü, büyük bir silah deposunun da imha edildiğini belirtti. Saldırılarda yaşanan sivil can kayıplarına değinen el Momani, sivil nüfusun yoğun olduğu alanlardan kaçındıklarını, ancak istenmeyen kayıplardan üzüntü duyduklarını aktardı. El Momami, Ürdün ordusunun sivil zararları önlemek için sıkı protokolleri sürdürdüğünü, sınır ötesinde masum hayatların korunmasının halen en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı. El Momani Ürdün'ün Suriye'nin güvenliğini, toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydetti.

Suriye'ye saldırıda 3'ü çocuk 8 can kaybı

Ürdün, 23 Ekim'de 9 kişinin öldürüldüğü kilise saldırısının arkasındaki faillerin Suriye'de faaliyet gösteren "terör örgütleri" ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle dün akşam Suriye'nin güneyine hava saldırısı gerçekleştirmişti. Suriyeli sağlık yetkilileri, Dera'daki hastanelere 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişinin cenazesinin getirildiğini açıklamıştı. Suriye hükümeti, söz konusu askeri operasyon için Suriye tarafıyla önceden herhangi bir koordinasyon sağlanmadığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA
PolitikaSuriyeÇocukÜrdünDünyaDeraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Estetik sonrası paylaşım Survivor Nagihan Karadere’nin son hali Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali
38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı 38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı
Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı
Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş 2 genç evlerinde ölü bulundu Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş! 2 genç evlerinde ölü bulundu
16:50
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
16:38
Bomba iddia Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
16:23
Dehşete düşüren görüntü Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:20
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı
İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 17:19:55. #7.12#
SON DAKİKA: Ürdün'ün Suriye'ye düzenlediği saldırılarda 20'den fazla DEAŞ'lı terörist öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei