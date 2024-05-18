Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 19 Mayıs\'ı Kutladı

Politika

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yayımlamış olduğu mesajında; "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanımızı düşman işgalinden kurtarmak için Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümünü kutluyoruz. Milli Mücadelenin başlangıç tarihi olarak bilinen 19 Mayıs 1919'da ulusumuzun kurtuluşu için büyük bir kararlılıkla hareket eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borçluyuz" diye konuştu.

Başkan Yalım mesajına şöyle devam etti;

"Ulu Önder Atatürk; Türk milletini ileri götürecek olan ilim, bilim ve fikir demiştir. Bu fikir köklenmiş bilgilere, kalıplaşmış düşüncelere karşı olacak gençlerin fikridir. Fakat Mustafa Kemal'in genç olarak bahsettiği durum yaşla sınırlı değildir. Fikir olarak gençliği yani, fikirde yeniliği ifade etmiştir.Bizler de bu düsturla genç fikirleri benimseyecek, memleketimizin tüm değerlerine sahip çıkacağımız gibi spora ve sporcu gençlerimize de sahip çıkacağız.Çağdaş ve modern yarınlara hep birlikte yürüyeceğimiz, ülkemizin aydınlık geleceği olan tüm gençlerimizin gününü kutluyorum. Atatürk'ün gösterdiği yolda hiç durmadan sizinle beraber yürüyeceğime söz veriyorum.Ülkemizin geleceği sizlersiniz. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum". dedi. - UŞAK