Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, AK Parti Milletvekili İsmail Güneş\'e cevap verdi

Politika

31 Mart Yerel seçimlerinde rekor farkla Uşak Belediye Başkanlığını kazanan ve AK Partili yönetimden görevi devralan CHP'li Özkan Yalım; TBMM'de konuşma yapan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'e cevap verdi.

Güneş'in konuşmasına yaptığı atıfta "Sayın Güneş hak ve hukuk kavramlarından bahsediyor, bizi 31 Mart'tan sonra haksızlık hukuksuzluk yapmakla itham ediyor" diyen Başkan Yalım; Güneş'e sert sözlerle karşılık verdi.

"Hak ve hukuktan bahseden Sayın Güneş'e sesleniyorum" diyen Yalım; "Vatandaşımızın ödediği vergilerin bu derneklere nasıl harcandığı, Uşak Belediyesi'nin mülklerinde bu derneklerin ve vakıfların nasıl bedava oturtulduğu, giderlerinin belediye tarafından karşılandığı aşikardır ve apaçık ortadadır. Eğer hak hukuk istiyorsanız bir an önce bu mülklerde bedava oturan, vatandaşın ödediği vergilere kene gibi yapışan bu derneklerden hep birlikte kurtulalım. Siz de bunların öncülüğünü yapıp mecliste sözcüsü olmayın. Ben Uşak Belediye Başkanı olarak halkımın parasını koruyacağım ve bu sistemi durdurmak için gerekli kararı da en kısa sürede meclisten çıkarttıracağım" dedi.

Kamuoyunu yanıltan iddiaların aslını açıkladı

Öncelikle Gediz Uluyolunda bulunan TÜGVA binasının önünde konuşan Başkan Yalım; Uşak Belediyesi'ne ait olan bu binanın 7 Ağustos 2017 yılında TÜGVA'ya tahsis edildiğini, 7 yıl boyunca bu vakfın hiçbir ücret ödemeden bu binayı kullandığını anlattı.

-Kamu malına bilerek zarar verdiler

Seçimi kazandıktan sonra binanın bağlı olduğu birim müdüründen bilgi istediklerini ve binaya geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şok olduklarını ifade eden Başkan yalım; "Buraya gelince karşılaştığımız ortam maalesef çok kötüydü. Binada bulunan her şeyi, tavandaki lambadan dolaplara, raflardan masalara, kombiden peteklere kadar aklınıza gelebilecek her şeyi kırmış ve dağıtmışlardı. Açıkçası kamu malını ve vatandaşın vergileriyle yapılan yatırımları bu şekilde tahrip etmeleri bizi çok üzdü.

Daha sonra biz yetkilere açıklama yapınca olayın kamuoyuna yansımasıyla birlikte TÜGVA yetkilileri buraya gelip üstün körü temizleyip kırılan dökülen eşyaları düzeltmeye çalışmış. Hatta içeride bulunan bir panoya "Bir gün elbet geri döneceğiz" diye yazılmış.

Bunlar hiç hoş şeyler değil. Ben buradan açıkça diyorum ki, dönemeyeceksiniz. Uşak halkı size bir daha milletin malını har vurup harman savurma hakkını vermeyecek" dedi.

-Eski yönetim yıllarca faturayı belediyeye ödetmiş

TÜGVA binasının ardından hemen ilerisinde bulunan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği binasının önüne giden Başkan Yalım; daha önce Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün kullandığı bu binanın 2 Ağustos 2021 yılında bu derneğe tahsis edildiğini söyledi. Aynı şekilde bu derneğin de hiçbir ücret ödemeden binayı kullandığını hatırlatan Başkan Yalım, "Maalesef bu giderlerin hepsi Uşaklı vatandaşlarımın ödediği vergilerle karşılanmış" dedi.

-Asıl tecavüz vatandaşın ödediği vergilere yapılmıştır

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in TBMM içerisinde yaptığı açıklamada kamuoyunu yanıltacak bilgiler verdiğini ifade eden Başkan Yalım; "Ben Sayın Güneş'e buradan sesleniyorum; bunca yıllık tecrübeli bir milletvekili olarak önce beni arayıp bu konu hakkındaki gerçekleri öğrenip ondan sonra konuşması gerekirdi. Kendisinin iddia ettiği gibi ekiplerimiz bu binalara tecavüz etmedi. Tam tersi ortada bir tecavüz varsa o da TÜGVA ve ÖNDER'in Uşak halkının ödediği vergilere ettiği tecavüzdür" dedi.

Açıklamasında ÖNDER yetkililerine de seslenen Başkan Yalım; "Bu bina Uşaklı vatandaşlarımındır. Ben bu binayı halkıma açacağım ve halkımın rahatça kullanabileceği şekilde bir kreş yapacağım. Bir an önce bu binayı boşaltın" dedi. - UŞAK