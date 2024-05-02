Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, AK Parti Milletvekili İsmail Güneş'e cevap verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, AK Parti Milletvekili İsmail Güneş'e cevap verdi

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, AK Parti Milletvekili İsmail Güneş\'e cevap verdi

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, AK Parti Milletvekili İsmail Güneş'in konuşmasına cevap vererek, belediyenin mülklerinin dernekler ve vakıflar tarafından bedava kullanıldığını ve vatandaşların vergilerinin nasıl harcandığını açıkladı.

02.05.2024 19:51  Güncelleme: 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart Yerel seçimlerinde rekor farkla Uşak Belediye Başkanlığını kazanan ve AK Partili yönetimden görevi devralan CHP'li Özkan Yalım; TBMM'de konuşma yapan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'e cevap verdi.

Güneş'in konuşmasına yaptığı atıfta "Sayın Güneş hak ve hukuk kavramlarından bahsediyor, bizi 31 Mart'tan sonra haksızlık hukuksuzluk yapmakla itham ediyor" diyen Başkan Yalım; Güneş'e sert sözlerle karşılık verdi.

"Hak ve hukuktan bahseden Sayın Güneş'e sesleniyorum" diyen Yalım; "Vatandaşımızın ödediği vergilerin bu derneklere nasıl harcandığı, Uşak Belediyesi'nin mülklerinde bu derneklerin ve vakıfların nasıl bedava oturtulduğu, giderlerinin belediye tarafından karşılandığı aşikardır ve apaçık ortadadır. Eğer hak hukuk istiyorsanız bir an önce bu mülklerde bedava oturan, vatandaşın ödediği vergilere kene gibi yapışan bu derneklerden hep birlikte kurtulalım. Siz de bunların öncülüğünü yapıp mecliste sözcüsü olmayın. Ben Uşak Belediye Başkanı olarak halkımın parasını koruyacağım ve bu sistemi durdurmak için gerekli kararı da en kısa sürede meclisten çıkarttıracağım" dedi.

Kamuoyunu yanıltan iddiaların aslını açıkladı

Öncelikle Gediz Uluyolunda bulunan TÜGVA binasının önünde konuşan Başkan Yalım; Uşak Belediyesi'ne ait olan bu binanın 7 Ağustos 2017 yılında TÜGVA'ya tahsis edildiğini, 7 yıl boyunca bu vakfın hiçbir ücret ödemeden bu binayı kullandığını anlattı.

-Kamu malına bilerek zarar verdiler

Seçimi kazandıktan sonra binanın bağlı olduğu birim müdüründen bilgi istediklerini ve binaya geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şok olduklarını ifade eden Başkan yalım; "Buraya gelince karşılaştığımız ortam maalesef çok kötüydü. Binada bulunan her şeyi, tavandaki lambadan dolaplara, raflardan masalara, kombiden peteklere kadar aklınıza gelebilecek her şeyi kırmış ve dağıtmışlardı. Açıkçası kamu malını ve vatandaşın vergileriyle yapılan yatırımları bu şekilde tahrip etmeleri bizi çok üzdü.

Daha sonra biz yetkilere açıklama yapınca olayın kamuoyuna yansımasıyla birlikte TÜGVA yetkilileri buraya gelip üstün körü temizleyip kırılan dökülen eşyaları düzeltmeye çalışmış. Hatta içeride bulunan bir panoya "Bir gün elbet geri döneceğiz" diye yazılmış.

Bunlar hiç hoş şeyler değil. Ben buradan açıkça diyorum ki, dönemeyeceksiniz. Uşak halkı size bir daha milletin malını har vurup harman savurma hakkını vermeyecek" dedi.

-Eski yönetim yıllarca faturayı belediyeye ödetmiş

TÜGVA binasının ardından hemen ilerisinde bulunan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği binasının önüne giden Başkan Yalım; daha önce Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün kullandığı bu binanın 2 Ağustos 2021 yılında bu derneğe tahsis edildiğini söyledi. Aynı şekilde bu derneğin de hiçbir ücret ödemeden binayı kullandığını hatırlatan Başkan Yalım, "Maalesef bu giderlerin hepsi Uşaklı vatandaşlarımın ödediği vergilerle karşılanmış" dedi.

-Asıl tecavüz vatandaşın ödediği vergilere yapılmıştır

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in TBMM içerisinde yaptığı açıklamada kamuoyunu yanıltacak bilgiler verdiğini ifade eden Başkan Yalım; "Ben Sayın Güneş'e buradan sesleniyorum; bunca yıllık tecrübeli bir milletvekili olarak önce beni arayıp bu konu hakkındaki gerçekleri öğrenip ondan sonra konuşması gerekirdi. Kendisinin iddia ettiği gibi ekiplerimiz bu binalara tecavüz etmedi. Tam tersi ortada bir tecavüz varsa o da TÜGVA ve ÖNDER'in Uşak halkının ödediği vergilere ettiği tecavüzdür" dedi.

Açıklamasında ÖNDER yetkililerine de seslenen Başkan Yalım; "Bu bina Uşaklı vatandaşlarımındır. Ben bu binayı halkıma açacağım ve halkımın rahatça kullanabileceği şekilde bir kreş yapacağım. Bir an önce bu binayı boşaltın" dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Milletvekili, İsmail Güneş, Özkan Yalım, AK Parti, Güneş, Uşak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, AK Parti Milletvekili İsmail Güneş'e cevap verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte görüşme sonrası kulislere düşen bilgiler Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iade-i ziyarette bulunacak İşte görüşme sonrası kulislere düşen bilgiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyarette bulunacak
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
14:51 Münevver Karabulut’un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 20:28:58. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, AK Parti Milletvekili İsmail Güneş'e cevap verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement