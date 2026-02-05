Uşak Belediyesinde vatandaşı azarlayan personelin işine son verildi

Uşak Belediyesi'nde ulaşım kart satış bankosunda görevli bir personelin yaşlı bir vatandaşa yönelik sert ve azarlayıcı tutumu tepkilere neden olurken, olayın ardından ilgili personelin Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın talimatıyla işine son verildi.

Uşak Belediyesi ana hizmet binasında dün öğle tatilinin hemen ardından yaşanan olayda, ulaşım kart satış bankosunda görevli personel işlem yapmak için gelen yaşlı bir vatandaşla tartıştı. Edinilen bilgilere göre, nakit ödeme yapmak isteyen vatandaşa yalnızca kredi kartıyla işlem alındığını sert bir üslupla ifade eden personel, vatandaşın durumu bilmediğini ve kartında para olmadığını söylemesi üzerine sinirlenerek "senin paran burada geçmez" gibi onur kırıcı ifadeler kullandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ifadelerine göre, personelin bağırarak konuşması ve el kol hareketleri yapması karşısında yaşlı vatandaşın eli ayağı titremeye başladı ve gözyaşlarına hakim olamayarak bankodan uzaklaşıp bekleme alanındaki koltuklara geçti. Güvenlik görevlileri ve diğer belediye personelleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılan vatandaş, bir süre dinlendirildikten sonra belediye binasından ayrıldı.

Yaşanan olayın kim tarafından Belediye Başkanı Özkan Yalım'a iletildiği bilinmezken, Başkan Yalım'ın durumu öğrenir öğrenmez kamera kayıtlarını incelettiği ve olayda sorumluluğu bulunan personelin işine son verilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

Olayın ardından vatandaşla birebir muhatap olan ve belediyenin imajını temsil eden personellerle toplantı yapan Başkan Yalım'ın, vatandaşlara yönelik saygısız tutumların ve fevri davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladığı belirtildi. Yalım toplantıda, "Belediyemizin kapısı herkese açıktır. Özellikle yaşlı vatandaşlarımıza karşı saygı ve anlayış esastır. Bu tür davranışlara kesinlikle izin vermeyiz." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Başkan Yalım' sözlerine şöyle devam etti; "Biz bizden öncekilere benzemeyiz hangi dönemde işe başladığı önemli değil, bu kurumun sahibi halktır halkımıza yanlış yapanı affetmeyiz. Personel, eski yönetimin alışkanlıklarını benim dönemimde sürdüremez." dedi. - UŞAK