Başkan Yalım, Atatürk Mahallesi'nde yüzlerce vatandaşla iftar sofrasında bir araya geldi
Başkan Yalım, Atatürk Mahallesi'nde yüzlerce vatandaşla iftar sofrasında bir araya geldi

Başkan Yalım, Atatürk Mahallesi\'nde yüzlerce vatandaşla iftar sofrasında bir araya geldi
02.03.2026 18:57  Güncelleme: 18:58
Uşak Belediyesi, Atatürk Mahallesi'nde düzenlediği toplu iftar programı ile Ramazan ayının manevi duygularını şehrin dört bir yanına taşıdı. İftar öncesi çocuklara özel etkinlikler de düzenlendi.

Uşak Belediyesi, Ramazan ayının manevi duygusunu şehrin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda Atatürk Mahallesi Şekerevleri Pazar Yeri'nde düzenlenen toplu iftar programı, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Uşak Belediyesi'nce düzenlenen iftar programı çocuklar için Ramazan ayına özel tiyatro ve ney dinletisi eşliğinde başladı. Etkinlikte, iftar öncesi okunan dualarla manevi duygular doruğa çıktı. Özenle hazırlanan iftar sofralarında mahalle sakinleri ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açarken, alanda sıcak ve samimi bir atmosfer hakim oldu.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım iftar öncesi yaptığı konuşmada Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak bu konuda kentte birlik ve beraberliği sağlamanın en büyük hedefleri olduğunu söyledi. Başkan Yalım sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Uşak Belediyesi'nin, ihtiyaç sahibi vatandaşları da unutmadan toplumun her kesimine dokunan çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Öte yandan Ramazan ayının sadece vatandaşlar için değil çocuklar için de unutulmaz anılarla dolmasını hedefleyen Bakan Yalım, "Görüyoruz ki burada kurduğumuz gönül sofrası, sadece bir iftar buluşması olmanın ötesine geçerek toplumsal dayanışmanın güçlü bir sembolü haline geldi. Biz burada ayrıca yavrularımızın hafızalarında kalacak en güzel anıları oluşturmak adına programlarımızda onlar için birçok eğlence düzenliyoruz. Uşak Belediyesi olarak onlar için sürprizler ve hediyeler hazırladık. Evlatlarımızın bu manevi atmosferi ve huzurlu ortamı ömür boyu hatırlamasını temenni ediyoruz" dedi.

Öte yandan iftara katılan mahalle sakinleri düzenlenen iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu anlamlı organizasyon için Başkan Özkan Yalım'a teşekkür etti.

Uşak Belediyesi toplu iftar programları Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde devam edecek. 5 Mart Perşembe - Karaağaç Mahallesi Müjde İlkokulu, 8 Mart Pazar Cumhuriyet Mahallesi SSK Pazar yeri, 10 Mart Salı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Cuma pazarı, 11 Mart Çarşamba Fatih Mahallesi Fatih pazaryeri, 13 Mart Cuma Karaağaç Mahallesi Karaağaç Pazar yeri, 15 Mart Pazar Kemalöz Mahallesi Kemalöz Pazar yerinde yapılacak. - UŞAK

Kaynak: İHA

Uşak Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Yalım, Atatürk Mahallesi'nde yüzlerce vatandaşla iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
