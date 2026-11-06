Uşak Valisi Kartal, Başkan Vekili Özkan’ı ziyaret edip belediye hizmetlerini dinledi

Uşak Valisi Serdar Kartal, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan'ı makamında ziyaret ederek kent genelinde yürütülen çalışmalar ve belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Vali Kartal, belediye tarafından kent genelinde sürdürülen çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında Başkan Vekili Özkan'dan bilgi aldı.

Uşak'ta yürütülen belediye hizmetleri ve devam eden çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, nazik ziyaretleri dolayısıyla Vali Serdar Kartal'a teşekkür etti.