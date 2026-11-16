Uşakov, Avrupa'nın Ukrayna barış görüşmelerine katılmasına onay verilmediğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin yeni turuna Avrupa'nın katılması konusunda Rusya'nın henüz onay vermediğini açıklayarak, ABD'li müzakereci Jared Kushner'ı yalanladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, ABD arabuluculuğunda devam eden Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Uşakov, Rusya'nın Ukrayna barış görüşmelerinin bir sonraki turuna Avrupalı temsilcilerin katılmasına onay vermediğini belirterek, "Şu anda görüşülen konu, bir sonraki turun üçlü formatta gerçekleştirilmesi. Birkaç gün önce Abu Dabi'de yeniden başlayan bu görüşmelerin devam etmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Henüz tarih belirlenmedi. Bazı çevreler formatın genişletilmesinden söz ediyor ancak bu konuda bizimle herhangi bir anlaşmaya varılmadı" dedi.

Rusya'nın Avrupa'nın katılımına onay vermesi için ne yapılması gerektiği sorulan Uşakov, "Bunun kabul edilebilmesi için öncelikle pek çok şeyin yapılması gerekiyor. Özellikle bir tur daha, hatta belki birden fazla tur üçlü görüşme yapılması gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Uşakov, Avrupa'nın sürece katılımının Rusya'nın Avrupalılardan ne istediklerine ve Ukrayna'da başarılı bir çözüme ulaşılması için nasıl yapıcı ve somut bir katkı sunabileceklerine ilişkin net bir sinyal almasına bağlı olduğunu söyledi.

"Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerin bir sonraki turuna Avrupa da katılacak"

ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri 9 ay sonra ilk kez 10-11 Kasım tarihlerinde barış görüşmeleri için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya gelmişti. ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Abu Dabi'deki görüşmelerin ardından 12 Kasım'da Rusya'ya gitmiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüşlerdi. Witkoff ve Kushner, 13 Kasım'da ise İrlanda'nın başkenti Dublin'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişlerdi. Kushner, Zelenskiy ile yaptıkları görüşmenin ardından "Rusya ve Ukrayna, görüşmelerin bir sonraki turuna Avrupalıları dahil etme konusunda anlaştı" ifadelerini kullanmıştı.