Üsküdar Belediyesi'ndeki şikayet üzerine Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
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Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında, 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.
Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı.
Üsküdar Belediyesi'nde 3 Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikayet üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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