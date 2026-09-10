Üsküdar Belediyesi'ndeki şikayet üzerine Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi'ndeki şikayet üzerine Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

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Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında, 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı.

Üsküdar Belediyesi'nde 3 Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikayet üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Üsküdar Belediyesi'ndeki şikayet üzerine Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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