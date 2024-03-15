Üsküdar'da Gümüşsu Camii ibadete açıldı
İSTANBUL - Üsküdar'da Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Gümüşsu Camii, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla ibadete açıldı.
Üsküdar Belediyesi tarafından Kısıklı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Gümüşsu Camii ibadete açıldı. Açılış törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra, Adalet Bakan'ı Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Müftüsü İbrahim Yavuz, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, Gümüşsu Vakfı ve tüm Üsküdarlılar katıldı. Açılış töreni Kur'an - ı Kerim tilaveti ile başlarken, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in kurdele kesimi ile devam etti. Ayrıca açılışın ardından yeni hizmete açılan Gümüşsu Camii'nde ilk Cuma namazı da kılındı.
"Üsküdar'ımız bir camiler şehridir"
Camii'nin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Müslüman bir coğrafyadayız. Müslüman bir beldedeyiz. Bizi biz yapan değerlerimizin en güzellerinden, en önemlilerinden olmazsa olmazlarından elbette ki birisi camilerimizdir. Camilerimiz, minarelerimiz, kubbelerimiz, Allah kıyamete kadar bu cennet vatanımızda camilerimizden bizi mahrum eylemesin. Minarelerimizden, kubbelerimizden, Kur'an sesini, ezan sesini mahrum eylemesin. Üsküdar'ımız bir camiler şehridir. Hayırsever iş adamlarımızla, hayırsever vatandaşlarımızla, vakıflarımızla neredeyse camilerimizin üçte ikisini yenilemiş olduk. Üsküdar'ımızda iki yüze yakın cami var. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bu camimiz 126'ıncı camimiz. 8 tane daha camimizin inşaatı devam ediyor. Namaz dinin direğidir. Namazsız bir Müslümanlık çok eksik kalır. Camimiz öyle güzel bir cami ki tam mahallenin ortasında, orta yerinde. Yaklaşık 800 kişinin aynı anda namaz kılabileceği bir kapasitede bir camidir. Alt katta toplantı salonları, kadınlara yönelik Kur'an kursu, 4-6 yaş Kur'an kursu, şadırvanı, abdesthanesi, ana giriş katımız burada 400-500'e yakın insanın aynı anda namaz kılabileceği bir alan. Üstte mahfil katı çok güzel. Gördüğünüz gibi geleneksel mimarisiyle yapılmış muhteşem bir eser" dedi.
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