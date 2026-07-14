Üstel: 15 Temmuz, millet iradesinin esir alınamayacağının ilanıdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü kapsamında mesaj yayımlayarak, "Tankların karşısına iman çıkmıştır. Silahların karşısına cesaret çıkmıştır. Milletimiz demokrasiye uzanan kirli ellere geçit vermemiştir. Bu yüzden 15 Temmuz, millet iradesinin hiçbir güç tarafından esir alınamayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gündür" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başbakan Üstel, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkışının simgesi olduğunu belirterek darbelere karşı verilen mücadelenin hem Türkiye hem de Kıbrıs Türk halkı açısından tarihi öneme sahip olduğunu ifade etti. Üstel, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türkiye'nin, tarihinin en karanlık ihanet girişimlerinden biriyle karşı karşıya kaldığını, devletin içine sızan FETÖ mensuplarının milletin silahını yine millete doğrulttuğunu, ancak Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve çağrısıyla meydanlara çıkarak demokrasiye sahip çıktığını kaydetti. Üstel, "Tankların karşısına iman çıkmıştır. Silahların karşısına cesaret çıkmıştır. Milletimiz demokrasiye uzanan kirli ellere geçit vermemiştir. Bu yüzden 15 Temmuz, millet iradesinin hiçbir güç tarafından esir alınamayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gündür" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz 1974, Kıbrıs için karanlık sürecin başlangıcı oldu"

Mesajında 15 Temmuz tarihinin Kıbrıs Türk halkı için de ayrı bir anlam taşıdığına işaret eden Üstel, 15 Temmuz 1974'te Yunan cuntası destekli Enosis darbesinin, adayı büyük bir felakete sürükleyen sürecin başlangıcı olduğunu vurguladı. Enosis hedefiyle gerçekleştirilen darbenin Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini belirten Üstel, Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini yerine getirerek 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini ve Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile özgürlüğünü teminat altına aldığını ifade etti. Üstel, "Bizler 15 Temmuz'ların ne anlama geldiğini iyi bilenlerdeniz. Darbelerin toplumlara nasıl acılar yaşattığını da milli iradeye sahip çıkmanın ne kadar hayati olduğunu da tarihimizden biliyoruz" dedi.

"Türkiye ile kardeşlik bağımız sarsılmazdır"

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağının ortak tarih, ortak mücadele ve ortak kaderin eseri olduğunu vurgulayan Üstel, bu bağın dün olduğu gibi bugün de sarsılmaz olduğunu belirtti. Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve millet iradesini korumaya devam edeceklerini ifade eden Üstel, güçlü devletlerin en büyük gücünün milletiyle kurduğu sağlam bağ olduğunu kaydetti. Başbakan Ünal Üstel, mesajının sonunda 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini rahmet ve minnetle andığını belirterek Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybeden aziz şehitleri ile kahraman mücahitleri de saygı, rahmet ve minnetle yad etti. Üstel, "Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA