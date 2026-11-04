Üstel, BM temsilcisine federasyon arayışının Crans-Montana'da tükendiğini söyledi - Son Dakika
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Üstel, BM temsilcisine federasyon arayışının Crans-Montana'da tükendiğini söyledi

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Üstel, BM temsilcisine federasyon arayışının Crans-Montana\'da tükendiğini söyledi
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KKTC Başbakanı Üstel, BM Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin ile görüşmesinde federasyon arayışının Crans-Montana'da tükendiğini söyledi. Üstel, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguın Cuellar ile görüşmesinde, "Federasyon temelinde anlaşma arayışı Crans- Montana'da tükendi" diyerek, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti. UBP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmeye KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan ve KKYC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Ünal Üstel, Kıbrıs meselesinin esas itibarıyla bir statü meselesi olduğunu belirterek, uluslararası toplumun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) adanın tek devleti ve temsilcisi, Kıbrıs Türk halkına ise bu devletin bir toplumuymuş gibi muamele etmesinin sorunun temelini oluşturduğunu söyledi. KKTC Başbakanı Üstel, GKRY'nin haksız biçimde yararlandığı uluslararası statünün mevcut statükoyu sürdürmesine imkan sağladığını belirterek, bu yaklaşımın taraflar arasında ciddi bir dengesizliğe yol açtığını Holguin'e aktardığını ifade etti.

"Federasyon temelinde anlaşma arayışı Crans-Montana'da tükendi"

Kıbrıs Türk halkının geçmişte ortaya koyduğu iyi niyet ve yapıcı tutuma rağmen Rum tarafının siyasi eşitliğe ve güç paylaşımına dayalı bir ortaklığı kabul etmeye niyetli olmadığının 2017 yılındaki Crans-Montana Konferansı'nda bir kez daha görüldüğünü belirten Ünal Üstel, "Federasyon temelinde anlaşma arayışı Crans-Montana'da tükendi" ifadelerini kullandı. Başarısızlığı defalarca kanıtlanmış bir modelin farklı isimler veya yöntemlerle yeniden gündeme getirilmesinin çözüm sürecine katkı sağlamayacağını vurgulayan Ünal Üstel, bunun yalnızca GKRY'nin çıkarlarına hizmet eden mevcut statükonun devamına yol açacağını kaydetti. Adada iki ayrı halk ve iki egemen eşit devlet bulunduğunu belirten KKTc başbakanı, sahadaki gerçeklere uygun yeni bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Üstel, sürdürülebilir ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir uzlaşının ancak Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyit edilmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

"Kıbrıs Türk halkının iradesini göz ardı eden oldubittiler kabul görmeyecek"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz 2026 tarihlerinde adaya gerçekleştirdiği ziyaretin, resmi müzakerelerin başlatılmasına imkan sağlayacak ortak bir zeminin bulunmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan girişimlere karşı olduklarını vurguladı. Üstel, Kıbrıs Türk halkının iradesini göz ardı eden, adadaki gerçeklerle örtüşmeyen suni oldubittilerin ve üzerinde mutabık kalınmayan parametrelerin Kıbrıs Türk halkına dayatılmasının kabul görmeyeceğini söyledi. Geçmişte defalarca başarısızlığa uğramış çözüm modellerinin yeniden gündeme getirilmesinin yalnızca Rum tarafının çıkarlarına hizmet eden mevcut statükoyu güçlendireceğini belirten Üstel, BM ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

KKTC Başbakanı Üstel, Kıbrıs'ta gerçekçi, sürdürülebilir ve kalıcı bir uzlaşının ancak adadaki iki devletin ve iki halkın egemen eşitliğinin kabul edilmesiyle mümkün olacağını belirterek, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu adadaki gerçekleri görmeye davet etti.

Kaynak: İHA
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