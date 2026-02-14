Uzun süredir konuşuluyordu! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis\'te

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), uzun süredir kamuoyunda tartışılan ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınmasına yönelik düzenleme için harekete geçti. MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk'ün öncülüğünde hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

PRİMLER DEVLETTEN

Teklife göre, sayıları 10 milyonu bulan ve herhangi bir geliri bulunmayan ev hanımları sosyal güvenlik sistemi içine dahil edilecek ve sigorta primleri devlet bütçesinden karşılanacak. Gerekçede, aile yapısının güçlendirilmesinin kadınların ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesiyle mümkün olacağı vurgulandı. Kadınların aile içindeki emeğinin sosyal güvenceyle desteklenmesinin sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğu ifade edildi.

ANNELERE AYLIK DESTEK

Teklifte "annelik desteği" başlığı altında yeni bir model de yer aldı. Buna göre Türk vatandaşı annelere, çocukları 18 yaşını doldurana kadar her bir çocuk için net asgari ücretin dörtte biri oranında aylık ödeme yapılması planlanıyor. Düzenlemenin, çocukların refahını artırmayı ve aile bütçesine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

100 ÇALIŞANI OLAN İŞ YERLERİNE KREŞ ZORUNLULUĞU

Kanun teklifinde çalışma hayatına yönelik düzenlemeler de bulunuyor. Buna göre 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde çocuk bakımevi (kreş) kurulması zorunlu olacak. Bu iş yerlerinde çalışan ebeveynlerin çocukları kreş hizmetinden ücretsiz yararlanacak, çocuk başına düşen bakım giderinin yarısını ise devlet karşılayacak.

Kreş bulunmayan iş yerlerinde işverenlere ebeveynlere bakım desteği sağlama yükümlülüğü getirilecek.

Teklifin, Meclis komisyonlarında görüşüldükten sonra Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.