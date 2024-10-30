Uzundere\'de karakucak heyecanı

Politika

Erzurum'un Uzundere ilçesinde Uluslararası Karakucak Güreşleri yapıldı. Başpehlivanlık maçında uzatmada Mustafa Sessiz'i altın puanla mağlup eden İranlı Mostafa Tağhani şampiyon oldu. Güreşlerin meydan ağalığını ise Murat Pınar kazandı.

Dünyanın sakin kent ödüllü yerlerinden biri olan Erzurum'un Uzundere ilçesinde 29 Ekim Uluslararası Karakucak Güreşlerinin heyecanı yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan güreşlerin 101'ncisi büyük bir coşku içinde geçti. Türkiye'nin sayılı er meydanlarından biri olan Uzundere Güreş Sahasında yapılan Uluslar arası Karakucak güreşleri nefesleri kesti. Türkiye'nin dört bir yanından pehlivanların katıldığı güreşlerde İran, Gürcistan, Azerbaycan ve Acara Özerk Cumhuriyeti'nden Uzundere'ye gelen güreşçilerde er meydanına çıktı. Güreşlerde meydan ağalığını ise Yurt dışında ikamet eden Uzundereli İş İnsanı Murat Pınar kazandı.

Tribünler Doldu Taştı

Cumhuriyetle yaşıt olan ve her yıl geleneksel olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yapılan güreşlere bu yılda ilgi oldukça yoğundu. Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy'un himayelerinde yapılan Uluslararası Karakucak güreşlerin 400'e yakın güreşçi kendi boylarında birinci olma mücadelesi verirken tribünler doldu taştı. Arena şeklindeki güreş sahasında tribünler kadın ve erkek sporseverler tarafından hınca hınç dolduruldu.

Güreşleri Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şafak Ertan Çomaklı, Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, eski belediye başkanı Hasan Çakmak, Uluslar arası Hukukçu Ebubekir Elmalı, Erzurumspor yönetim kurulu üyeleri Ali Karataş, Cebbar Erdoğan, ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serhat Özbay, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Vahit Albayrak, Türkiye Güreş Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Battal Alpkılıç, Türkiye Geleneksel Güreşleri Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Burhanettin Sertoğlu ile çok sayıda siyasetçi, iş insanı ve bürokrat izledi.

Cumhuriyetle Yaşıt Olan Güreşleri Yaşatmaya Devam Edeceğiz

Güreşlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 101'nci yıl dönümünde düzenlenmesinde büyük katkıları olan Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy, "İlçemizde Cumhuriyetle yaşıt olan karakucak güreşlerimiz için sabahın erken saatlerinden itibaren gün boyu müsabakalarımızı izleyen tüm sporseverlere ve davetlilere teşekkür ediyorum. Burada er meydanına çıkan tüm pehlivanlara başarılar diliyorum. Uzundere'mizde geleneksel olarak yer yıl yapılan ve 101. Kez düzenlenen karakucak güreşlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Yıllardan beri güreşlerimizin uluslararası boyuta taşınması da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Güreşlerimize destek olan herkese özellikle de Doğu'nun başcazgırı Büyükşehir Belediyesi Meclis üyemiz Fuat Özbay'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Özsoy ayrıca güreşleri izlemek için güreş sahasına akın eden kadın seyirciler içinde tribünlerden özel alkış istedi.

Doğunun Baş Cazgırı Fuat Özbay Yine Coşturdu

Doğunun Baş Cazgırı olarak bilinen ve alternatifi olmayan Fuat Özbay, Uzundere Er Meydanını dolduran güreşseverleri ve pehlivanları coşturdu. Baş Cazgır, performansıyla alkış aldı. Seslendirdiği maniler, dörtlükler ve değimler ile tribünlere coşturan Fuat Özbay, Uçundere'ye Türkiye'nin dört bir yanından ve yabancı ülkelerden sporcuların katılmasını sağladığı için büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Rakipler Kapıştı Pınar Güreş Ağası Oldu

Eski MÜSİAD Başkanı Fuat Demir'in yanı sıra Şenyurt Cağ Kebap Salonu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karataş, Aksu Cağ Kebap Yönetim Kurulu Başkanı Cabbar Erdoğan ile İş insanı Ahmet Anlar'ın da katıldıkları ve kıran kırana geçen güreş ağalığı açık artırmayı Baş Cazgır Fuat Özbay yönetti. Yurt Dışında ikamet eden Uzundereli İş İnsanı Murat Pınar, 410 bin TL ile 2024 Uluslar arası Uzundere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Karakucak güreşlerinin meydan ağası oldu.

Güreş Ağası Pınar Omuzlarda

Uluslararası Uzundere Karakucak güreşlerinde meydan ağası seçilen Murat Pınar, güreş ağası kıyafetlerini giydikten sonra kendisini güreşçilerin omuzlarında buldu. Pehlivanların omuzlarında tribünleri selamlayan İş İnsanı Murat Pınar, akrabalarının ve Uzundereli hemşehrilerinin yakın bir ilgisi ile karşılandı. Pınar, "Yurt dışından bu güreşler için ve Cumhuriyet Bayramını kutlamak için Uzundere'ye geldim. Güreş ağalığı açık artırmaları sonucu diğer katılımcı arkadaşlar teveccühlerini bizden yana kulandılar. İlçemde güreş ağası seçildiğim için çok mutluyum. Bu benim içim büyük bir onur ve gurur" diye konuştu.

Gürcistan Güreş Federasyonu Başkanı Zaza, Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy ve Güreş ağası Murat Pınar'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Sessiz Altın Puanla Başpehlivanlığı İranlı Mostafa Tağhani'ye Kaptırdı

100'lerce güreşçinin kendi boylarında madalya ve şampiyonluk mücadelesi verdiği Uluslararası 101. Uzundere Karakucak Güreşlerinde en büyük ilgiyi başpehlivanlık müsabakaları gördü. 32 güreşçinin başpenlivanlık mücadelesi verdiği güreşlerde Başhehlivanlık maçında Uzundereli Mustafa Sessiz ile İranlı Mostafa Tağhani karşılaştı. Müsabakanın normal süresinde eşitlik bozulmadı. Fatih Hikmet Sevim ile Arif Akyüz'ün yönettiği müsabakada altın puanla Mustafa Sessiz'i mağlup eden İranlı Mostafa Tağhani başpehlivan oldu.

Yapılan müsabakaların ardından dereceye giren pehlivanlara protokol ve tertip komitesinin katılımıyla madalya ile para ödülleri verildi. - ERZURUM