Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, İYİ Parti'den CHP'ye Geçiş Yaptı - Son Dakika
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Politika

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, İYİ Parti'den CHP'ye Geçiş Yaptı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Belediye Başkanı Ediz Martin, İYİ Parti'den istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Martin, katılım töreninde CHP'nin gücüne katkı sağlayacağını belirtti.

19.09.2024 20:43
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İYİ Parti'den istifa eden Uzunköprü Belediye Başkanı Martin CHP'ye katıldı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Belediye Başkanı Ediz Martin, İYİ Parti'den istifasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Uzunköprü Belediye Başkanlığı'na seçilen Ediz Martin, geçtiğimiz Temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Temmuz ayında partisinden ayrılan Martin, Uzunköprü İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törenle CHP rozeti taktı. Martin, " Özgür Özel'in yoluna yoldaş olmak için buradayım" diyerek, CHP'ye yeniden katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Törende konuşan CHP PM Üyesi Berker Esen, "Ediz Martin'in katılımı, partimizin gücüne güç katacaktır" dedi.

CHP İl Başkanı Harika Taybıllı da Martin'in katılımının CHP'nin toplumsal dönüşüm ve mücadele anlayışına yeni bir soluk getireceğini vurguladı.

Törene CHP Edirne milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, İYİ Parti'den CHP'ye Geçiş Yaptı - Son Dakika

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