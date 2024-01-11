Vahap Seçer, 2024 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, partisi tarafından 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden aday gösterildi.

Adaylık sonrası açıklamalarda bulunan Seçer, "Partimin yetkili kurullarının aldığı kararla Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildim. Memnuniyetini yüksek sesle dile getiren Mersinli hemşehrilerime, Genel Başkanıma ve partimin yetkili kurullarına teşekkür ederim" dedi. Mersin halkına seslenen Seçer, "Siz hemşehrilerimin desteği ile ikinci dönemde de Mersin için memnuniyetle çalışmaya devam edeceğim. Mersinimize ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - MERSİN