Vali Akkoyun\'dan Özel Harekat\'a Ziyaret

Politika

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Beraberindeki Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ile birlikte Özel Harekat Polis ve Jandarma Birliklerini ziyaret eden Vali Akkoyun, terörle mücadele başta olmak üzere şehrin emniyet ve asayişinde göstermiş oldukları gayret ve başarılardan dolayı Polis Jandarmayı tebrik etti.

Vali Akkoyun, "Kahraman Özel Harekatımız, terörle mücadelede gösterdiğiniz başarı ile göğsümüzü kabartıyorsunuz. Bizler her zaman vatandaşımızın huzur ve güvenliği için var gücümüzle çalışıyoruz. Barış ve huzurumuzu bozmak isteyenlere karşı dün olduğu gibi bugün de kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Sizleri tebrik ediyorum. Rabbim tüm güvenlik kuvvetlerimizi muhafaza ve muzaffer eylesin. Sizlere ve fedakar ailelerinize sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum" ifadelerinde bulundu. - MARDİN