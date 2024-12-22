Vali Ali Çelik Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Vali Ali Çelik Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı Ziyaret Etti

Vali Ali Çelik Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası\'nı Ziyaret Etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette Yüksekova'nın gelişimi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu ve esnafların sorunları ele alındı.

22.12.2024 14:51  Güncelleme: 14:54
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odasını (ESO) ziyaret etti.

Vali Ali Çelik beraberindeki AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Yüksekova ESO Başkanı Vedat Çoğaç ile birlikte Yüksekova Küçük Sanayi Sitesini ziyaret etti. Burada Sanayi Sitesi Başkanı Kerem Öztunç'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çelik, yapılabilecek projeler üzerinde istişarelerde bulundu.

Ziyaretinde, Yüksekova'nın büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Vali Çelik, "Yüksekova, gelişme potansiyeli olan çok önemli bir yer. Esnaflarımızın burada oynadığı rol çok büyük. Ben Yüksekova'nın geleceğinin çok güzel olacağına inanıyorum. Hepimizin tek amacı, çocuklarımızın yarınlarını nasıl daha güzelleştirebiliriz diye düşünmek ve onlara daha güzel bir gelecek inşa etmek olmalıdır. Bunun için gelişim adına bir ve beraber çalışmamız gerekiyor. Çocuklarımıza daha güzel bir Yüksekova bırakmak için elimizden geleni yapacağız. Yaptığımız tüm işleri iyilik ve güzellik üzerine inşa ederek bu şehri geliştireceğiz" dedi.

Ziyaret sırasında esnafları sorun ve sıkıntıları hakkında bilgi alan Vali Çelik, bu problemlerin çözümü için ilgili birimlere gerekli talimatları verdi. Esnafa destek olmanın bölgenin kalkınmasında kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Çelik, iş birliği ve dayanışma vurgusu yaptı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Vali Ali Çelik Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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