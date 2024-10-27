Vali Bakan\'dan Amasya halkına \'bayrak asın\' çağrısı: "Şer odaklarına vereceğimiz en güçlü cevap bu olacak"

Politika

Amasya Valisi Önder Bakan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya hazırlanan Amasya halkını asacakları bayraklarla şehri donatmaya davet etti.

Valilik binasının ön cephesine dev Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini astıran Vali Bakan, "Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan şer odaklarına vereceğimiz en güçlü cevap bu olacaktır" dedi.

Sosyal medya hesabından çağrı yapan Önder Bakan, "Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünü gururla kutlamaya hazırlandığımız şu günlerde istiklalimizi ve birliğimizi simgeleyen şanlı bayrağımızı evlerimizde, işyerlerimizde, cadde ve sokaklarımızda gururla dalgalandıralım. Milli mücadele şehri Amasya'mızdan ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan şer odaklarına vereceğimiz en güçlü cevap bu olacaktır" ifadelerini kullandı. - AMASYA