Vali Enver Ünlü, Veda Ziyaretlerine Başladı - Son Dakika
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Politika

Vali Enver Ünlü, Veda Ziyaretlerine Başladı

Vali Enver Ünlü, Veda Ziyaretlerine Başladı

Manisa'da görev süresini tamamlayan Vali Enver Ünlü, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanmasının ardından veda ziyaretlerinde bulundu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Adliye ve 1. Komando Eğitim Tugay'ını ziyaret eden Vali Ünlü, kurum yetkililerine teşekkür etti.

20.09.2024 17:29  Güncelleme: 17:35
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19 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Enver Ünlü, veda ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ünlü, veda ziyaretleri kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Manisa Adliyesi, Baro Başkanlığı ve 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Enver Ünlü veda ziyaretlerine Manisa Celal Bayar Üniversitesinden başladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar'a veda ziyaretinde bulunan Vali Ünlü, çalışmalarında başarılar diledi. Vali Ünlü daha sonra, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e veda ziyaretinde bulunarak Başkan Zeyrek ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Enver Ünlü, veda ziyaretleri kapsamında Manisa Adliyesine giderek Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Vergi Mahkemesi Başkanı Samet Karakaya, Manisa 1. İdare Mahkemesi Başkanı Zeki Belen, Manisa 2. İdare Mahkemesi Başkanı Muhammed Raşit Kararmaz'ı ziyaret etti. Vali Ünlü, Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona'ya da veda ziyaretinde bulundu.

Vali Enver Ünlü, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığına veda ziyaretinde bulundu. 1. Komando Eğitim Tugay Komutan V. Piyade Albay Fatih Bozkurt'u ziyaret eden Vali Ünlü, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretlerinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan, özellikle sanayi ve tarım gibi birçok alanda ülkemizin göz bebeği olan Manisa'da görev yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Vali Ünlü, görev yaptığı süre boyunca kurumların iş birliği içerisinde yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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