Vali Karadeniz, muhtarlarla yemekte bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Karadeniz, muhtarlarla yemekte bir araya geldi

20.10.2022 15:10
Vali Karadeniz, muhtarlarla yemekte bir araya geldi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 19 Ekim Muhtarlar Gününde il genelinde görev yapan muhtarlarla yemek programında bir araya geldi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 19 Ekim Muhtarlar Gününde il genelinde görev yapan muhtarlarla yemek programında bir araya geldi.

Vali Yaşar Karadeniz'in ev sahipliğinde Yunusemre ilçesindkei bir otelde düzenlenen yemek programına Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve muhtarlar katıldı.

"Selendi ve Kula'da Muhtar Evi temeli atıldı"

Programda yaptığı konuşmada, dünyaya demokratik açıdan en örnek kurumlardan birinin muhtarlık sistemi olduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, "Muhtarlarımız köyleri ve mahallelerine sahip çıkarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine getirmek için canla başla çalışıyorlar. Son dönemde özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla ilgili yapmış olduğu toplantılar ve muhtarlar günü ile ilgili yapılan düzenlemelerden sonra kamuoyunda muhtarların varlığı, muhtarlık kurumunun sorumluluğu, yetkileri ve önemi bir kez daha gündeme geldi. Bugün de Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni yapıldı. İlimizde de şu an için Kula ve Selendi ilçelerimizde Muhtar Evi temeli atıldı. Bunun için İçişleri Bakanlığı tarafından ayrılan bütçe dahilinde 100 gün içinde yapımı tamamlanmış olacak" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlayan Vali Yaşar Karadeniz, muhtarlara görev yaptıkları mahallelerde yapmış oldukları fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Manisa'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı Son dakika gündem: Manisa'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı Manisa haber... Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Manisa haber... Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Manisa haber: Manisa'da uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 kişi tutuklandı Manisa haber: Manisa'da uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Yaşar Karadeniz, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Karadeniz, muhtarlarla yemekte bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:16 1940'ta çekilen fotoğraftaki ayrıntı dünya gündemine oturdu: İnsanlığı daha fazla kandıramazsınız
19:13 Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Valencia, "İsmimi kimse söylemiyor" deyip takma adını açıkladı
18:51 Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin ödenmesini ön gören yasa teklifi Meclis'e sunuldu
18:41 ABD'de korkunç olay! İnternetten tanıştığı kişiyi eve götürüp pişirdi
18:33 Tamı tamına 5 milyon dolar dağıttılar! Times Meydanı'nda hediye yağmuru
18:10 Avustralya'da ihbar üzerine adrese giden yılan uzmanı, karşısında dünyanın en ölümcül ikinci yılanını görünce büyük korku yaşadı
18:08 Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!
17:45 Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde
17:41 Azerbaycan'ın işgal döneminde büyük zarara uğradığını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı topa tutu: Bunları köşeye sıkıştırmak lazım
17:02 Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren ve tutuklanan şahıstan şaşkınlık yaratan savunma: Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 19:37:56. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Karadeniz, muhtarlarla yemekte bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement