Vali Şahin'den 1 Mayıs Mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şahin yayımladığı mesajında, "Ülke olarak gelişmemize ve büyümemize emek ve alın teriyle katkı sağlayan, toplumumuzun en güçlü dinamiklerinden işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü hep birlikte idrak ediyoruz. Emek, alın teri ve üretim, gelişimin, büyümenin ve refahın temelidir. Bu temelin mihenk taşı da emek veren, alın teri döken, fedakarca çalışan işçilerimizdir" dedi.

1 Mayıs'ın sadece emeğin kutsallığını ve alın terinin değerini hatırlamadığını, dayanışma ruhunu da geliştirdiğini vurgulayan Şahin, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sadece emeğin kutsallığını ve alın terinin değerini hatırlatan bir gün değil, dayanışma ruhunun güçlendiğini, anlamlı bir zaman dilimidir. 'Çalışana ücretini alın teri kurumadan önce veriniz' düsturundan hareketle insan onuruna yakışır çalışma koşulları ile hakları gözetilen bir toplum hedefi doğrultusunda, birlik ve beraberlik anlayışıyla ülke olarak kalkınmaya ve ilerlemeye hep birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün birlik ve beraberlik duygusu içerisinde bayram coşkusuyla geçmesini temenni eden Şahin, "Ülke ve milletimizin hedeflerine emin adımlarla ilerleyişinde vazgeçilmez bir rol üstlenen, üretim sistemimizin omurgası işçi kardeşlerimizin azim ve fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir. Bu anlamlı günde tüm işçi kardeşlerimizin Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, bu özel günün, birlik ve beraberli duyguları içinde bir bayram coşkusuyla yaşanmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA