Vali Seymenoğlu, Eğirdir ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Seymenoğlu, Eğirdir ilçesinde incelemelerde bulundu

30.04.2022 15:44
Vali Seymenoğlu, Eğirdir ilçesinde incelemelerde bulundu

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir ilçesinde planlanan eğitim yatırımlarını yerinde inceledi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir ilçesinde planlanan eğitim yatırımlarını yerinde inceledi.

İlçede ilk olarak, Eğirdirli İş İnsanı Hüseyin Erdoğmuş tarafından 16 derslikli olarak yapımı üstlenilen Sema-Hüseyin Erdoğmuş Fen Lisesi'nin Eğirdir Bağlar Mahallesi Taştepe bölgesinde bulunan arazisinde incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu projeyle ilgili yetkililerden bilgi alarak araziyi gezdi. Buradaki incelemesinin ardından yakınlarda bulunan mantar işletmesini ziyaret eden Vali Seymenoğlu tesisin kadın girişimcisi Perihan Şenyiğit'i tebrik ederek yeni kurduğu tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu ve mantar tesisini inceledi. Ardından, geçtiğimiz günlerde Isparta Valiliği'nde protokolü imzalanan ve Eğirdirli hayırsever iş insanı Mustafa Erdoğan tarafından yaptırılacak olan 12 derslikli Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu proje hakkında ilgililerden bilgi aldı. Vali Seymenoğlu'na Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli Gök'te eşlik etti. - ISPARTA

Vali Seymenoğlu, Eğirdir ilçesinde incelemelerde bulundu
Vali Seymenoğlu, Eğirdir ilçesinde incelemelerde bulundu
Vali Seymenoğlu, Eğirdir ilçesinde incelemelerde bulundu
Vali Seymenoğlu, Eğirdir ilçesinde incelemelerde bulundu
Vali Seymenoğlu, Eğirdir ilçesinde incelemelerde bulundu
Vali Seymenoğlu, Eğirdir ilçesinde incelemelerde bulundu
Vali Seymenoğlu, Eğirdir ilçesinde incelemelerde bulundu
Vali Seymenoğlu, Eğirdir ilçesinde incelemelerde bulundu

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Ömer Seymenoğlu, Isparta, Eğirdir, Bağlar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vali Seymenoğlu, Eğirdir ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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