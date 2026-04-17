Vali Tuncay Sonel Açığa Alındı

AÇIĞA ALINDI

İçişleri Bakanlığı, Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in açığa alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapıldı. Ayrıca, soruşturma kapsamında Tuncay Sonel açığa alınmıştır" denildi.