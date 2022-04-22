Vali Yazıcı: "23 Nisan ecdadın gelecek nesillere verdiği değeri gösteriyor" - Son Dakika
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Vali Yazıcı: "23 Nisan ecdadın gelecek nesillere verdiği değeri gösteriyor"

22.04.2022 17:29
Vali Yazıcı: "23 Nisan ecdadın gelecek nesillere verdiği değeri gösteriyor"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayınladığı mesaj ile kutladı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayınladığı mesaj ile kutladı. Vali Yazıcı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilen 23 Nisan günü, ecdadımızın gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymaktadır" dedi.

"Ebediyete kadar hür"

23 Nisan'ın gelecek nesillere verilen değer ve önemi gösterdiğini belirten Vali Yazıcı, "Meclisimiz, bundan 102 yıl önce işgale karşı Milli duruşun ve cesaretin somut bir adımı olarak ortaya çıkarak ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle istiklal mücadelesini başarıyla sonuçlandırmıştır. Ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilen 23 Nisan günü, ecdadımızın gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymaktadır" diye konuştu.

"Topluma ve insanlığa yararlı bireyler"

En büyük isteklerinin çocuklara güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim sunmak olduklarını belirten Vali Yazıcı, "En büyük arzumuz, çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda, iyi eğitim alarak, topluma ve insanlığa yararlı özgür bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda ilimizde uyguladığımız AHENK projemizle gençlerimizin, milli ve manevi değerlerimizle donatılmış, bilime ve teknolojiye meraklı, okuyan, sorgulayan, araştıran, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu mutlu gün vesilesiyle, başta Mustafa Kemal Atatürk'ü, Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden Gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Türkiye, Çocuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vali Yazıcı: '23 Nisan ecdadın gelecek nesillere verdiği değeri gösteriyor' - Son Dakika


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