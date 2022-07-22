Van Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

22.07.2022 16:30
Van Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ve meclis üyesi olan ilgili daire başkanları katıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek kararlaştırılan konulardan bazıları; 50 adet belediye tipi, alçak tabanlı, engelli uyumlu otobüsün alınması, Edremit ilçesi tapu ve kadastro hizmet binasının kütüphaneye dönüştürülmesi amacıyla Tapu ve Kadastro Van Bölge Müdürlüğü ile ortak hizmet projesinin gerçekleştirilmesi, özel halk otobüslerine ücretsiz biniş hakkından faydalananlar için mevcut destek miktarı olan 2.000,00 TL'nin UKOME kurul kararı doğrultusunda şehir içi indirimli tarifeye verilecek zam oranına göre yükseltilmesi, Çatak Belediyesi envanterine kayıtlı otobüsün Çatak-Van arasında toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere giderlerinin büyükşehir belediyesince karşılanması, itfaiye ve zabıta personeline maktu fazla çalışma ücretinin tespiti gibi gündem maddeleri konuşuldu.

Ayrıca gündem dışı konulardan, Tuşba Belediyesinin 2022 mali yılı bütçesine ek ödenek bırakılması, Van Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan tarımsal amaçlı ve hayvansal amaçlı sular ve içme suları ile VASKİ'nin sorumluluğunda bulunan içme sularının ortak bir proje ile yapılması bünyesinde "Ortak Hizmet Projesinin" gerçekleştirilmesi, amatör sporların desteklenmesi amacıyla belediye bünyesinde bulunan ve 9 branşta sporcu yetiştiren spor kulübüne yardım yapılması ve fidan yetiştirilmesi için belediye ile Orman İşletme Müdürlüğü arasında "Ortak Hizmet Projesinin" gerçekleştirilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıda görüşülen bazı konular karara bağlanırken, diğer konular ise ilgili komisyonlara havale edildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Mehmet Fatih, Balcı, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Van Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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