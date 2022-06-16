Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem
16.06.2022 20:06
Van'ın Tuşba ilçesinde, 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van'ın Tuşba ilçesinde, 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.53'te Tuşba ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının 3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
Tuşba, AFAD, Van, Politika, Son Dakika
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