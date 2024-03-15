Van\'da Binlerce Vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı Heyecanla Bekliyor

Van'da binlerce vatandaş, miting alanında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı heyecanla bekliyor.
Van Beşyol Meydanı'nı hıncahınç dolduran binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesini bekliyor. Miting alanını dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor.
"Van memleketin sınır çizgisidir"
Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı miting alanına gelen vatandaşlar, güvenlik noktalarından alana alınıyor. Alanda "Van memleketin sınır çizgisidir. Reis Vanlı gençlerin kırmızı çizgisidir" yazılı afiş dikkat çekerken, Van'a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 13.45'te vatandaşa hitap etmesi bekleniyor. - VAN
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı Genişletme Projesi'nin 800 milyon eurodan fazla bir yatırım kapasitesiyle bu yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Ayrıca, Antalya Havalimanı içinde yapılan caminin açılışı da Bakan Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.
Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (TARIM ORKAM SEN), Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ve Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) üyesi işçiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın giyim yardımı yapılmamasını protesto etti. Sendika temsilcileri, gasp edilen haklarını geri istediklerini ve emekçilerin cebinden el çekilmesini talep etti.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Serik ilçesinde seçim çalışmalarına devam etti. Tütüncü, STK başkanları ve turizm esnafıyla bir araya geldi, iftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik ikramında bulundu.
7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar sonucunda yaşanan insanlık dramına duyarsız kalamayan Iğdırlı Ahmet Işık, aldığı emekli maaşını Gazze'ye bağışladı. Işık, Filistinlilere destek olmak amacıyla 14 bin lirayı Iğdır Valiliği aracılığıyla Gazze'ye gönderdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde baraj yapımına start verdi. Yumaklı, Yüreğil Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek baraj projesi hakkında bilgi verdi.
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Seyhan Belediye Başkanı ve İYİ Parti Seyhan Belediye Başkan adayı Akif Kemal Akay, belediyede çalışan kadrolu işçilere 47 bin 500 lira ücret verme kararı aldıklarını açıkladı. Akay, emeğin değerini en üstte tutacaklarını belirtti.
Hizmet-İş Sendikası üyeleri, İETT otobüsü şoförünün Başakşehir'de trafikte tartıştığı baba ve oğlu tarafından uğradığı bıçaklı saldırıyı protesto etmek için bir araya geldi. Sendika başkanı, saldırıyı gerçekleştirenlerin en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesi başlattıklarını belirtti. Şoförün tedavisi devam ederken, sendika yetkilileri İETT ile görüşmelerini sürdüreceklerini ifade etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Konya'ya kazandırılacak Yeni Motorlu Sanayi Sitesi hızla yükseliyor.
İYİ Parti Ordu Teşkilatı'nda bir grup partili, Enver Yılmaz'ın aday gösterilmesine tepki göstererek istifa etti.
DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kars İl Başkanlığı'nın düzenlediği halk buluşmasında yaptığı konuşmada, halkın yanında olduklarını ve mücadelelerine devam ettiklerini belirtti. Koçyiğit, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'na tepki göstererek, kendini bilmeyen insanlara cevap verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, tek bir çocuğun aç yatmaması, tek bir dilin yok olmaması ve tek bir inancın yok olmaması için kelle koltukta mücadele ettiklerini vurguladı.
31 Mart tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler öncesi siyasi partilerin çalışmalar devam ederken Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri ile Maliye Eski Bakan Yardımcılarından ve 24. Dönem Erzurum Milletvekili Dr. Cengiz Yavilioğlu Aziziye İlçesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.
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