Van\'da Binlerce Vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı Heyecanla Bekliyor

DEM Parti Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit: Biz Halkın Yanındayız

DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kars İl Başkanlığı'nın düzenlediği halk buluşmasında yaptığı konuşmada, halkın yanında olduklarını ve mücadelelerine devam ettiklerini belirtti. Koçyiğit, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'na tepki göstererek, kendini bilmeyen insanlara cevap verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, tek bir çocuğun aç yatmaması, tek bir dilin yok olmaması ve tek bir inancın yok olmaması için kelle koltukta mücadele ettiklerini vurguladı.