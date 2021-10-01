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Van'da 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kutlandı - Son Dakika

Van'da 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kutlandı

01.10.2021 16:38
Van'da 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kutlandı, System.String[]

Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, din görevlilerinin hayatın her anında, toplumun yanında ve hizmetinde olduklarını belirterek, din görevlilerine gereken önemin verilmesi gerektiğini söyledi.

Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, din görevlilerinin hayatın her anında, toplumun yanında ve hizmetinde olduklarını belirterek, din görevlilerine gereken önemin verilmesi gerektiğini söyledi.

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bir açıklamada bulunan Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, camiyi ve cemaati sevk eden din görevlilerinin aynı zamanda beşikten mezara hayatın her alanında insanların yanında olduğunu belirterek, "Bu hafta, fedakar din görevlilerimizin toplum açısından öneminin ve yaşadıkları sıkıntıların dile getirildiği ve bu konularda farkındalık oluşturulan bir hafta olarak kutlanmalıdır. Tüm ömürlerini din hizmetine adayan toplumun önderi konumundaki din görevlilerimizin, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutuluyor, daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmeleri için yetkili sendika olarak elimizden gelini yapacağımızı bilmelerini istiyoruz" dedi.

Din görevlilerinin peygamber varisleri olduğunu söyleyen Arvas, "Toplumumuzda temel insani ve ahlaki değerlerin yaşamasına, toplumumuzun manen yükselmesine önemli katkılar sağlayan, camilerimizin inşa ve imarında rol alan, dünyevi bir karşılık beklemeden büyük fedakarlıklarda bulunan, samimi davranış ve güler yüzleriyle gönüllerini bütün insanlara açan, hikmet dolu sözleri, dinlendirici hoş sohbetleriyle büyük, küçük herkesin gönlünü kazanan ve görev mahallerinde büyük azim ve gayretle dini hizmetleri en güzel bir şekilde sunmaya gayret eden din görevlilerimize karşı son zamanlarda bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında yapılan saldırıları kınıyor bu tür haksız saldırıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Doğumdan ölüme hep halkımızın yanındayız"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumum din hizmeti ve irşat görevini karşıladığını söyleyen Arvas, "Bir yandan, başta Kur'an kursları vasıtasıyla yaygın din eğitimi faaliyetleri yürütülmeye çalışılırken, diğer yandan cami içi ve dışı din hizmetleri gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra ailede din eğitimi faaliyetlerini desteklemek amacıyla, yetişkin bayanlara yönelik devam ettirilen Kur'an kursları ile il ve ilçe müftülükleri bünyesinde, ailelerin dini konulardaki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere 'Aile ve İrşat ve Rehberlik Büroları' faaliyet göstermektedir. Söz konusu faaliyetler müftü, vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyımlarımız tarafından yerine getirilmektedir" diye konuştu.

İki yıldır dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan tedbirlerin uygulanmasında, din görevlilerinin de etkin bir şekilde görev aldığını belirten Arvas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vefa Destek Gruplarında ve Filyasyon ekiplerinde aktif faaliyet icra eden din görevlilerimize yardımlaşma, dayanışma, mağdurlara yönelik hizmetlerde bulunan din gönüllüsü hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle, ülkemizde metropol şehrinden mezrasına, ilinden ilçesine, yeryüzünün en uzak noktasında görev yapan din gönüllüsü kardeşlerime kadar mescit, cami ve Kur'an kurslarında din hizmetlerinin en güzel şekilde yapılması için fedakarca çalışan, topluma rehberlik ve önderlik eden, ilmi, irfanı ve yaşantısıyla örnek olan, mihrabın, minberin ve kürsünün hakkını veren bütün kardeşlerimin 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyor, ebediyete göçenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." - VAN

Van'da 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kutlandı

Diyanet Sen, Sendika, Ekim, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Van'da 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kutlandı - Son Dakika
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